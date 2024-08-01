Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza Yeni Oyuncular İstiyor

Alex de Souza'nın Açıklamaları

Teknik direktör Alex de Souza, Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor'un yeni sezonu öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Takımın atmosferini ve profilini değiştirecek yeni oyunculara ihtiyaç duyduklarını dile getiren Alex, defans, forvet ve kanat pozisyonlarında eksik kaldıklarını belirtti.

Transfer İhtiyacı ve Oyun Stratejisi

Basın toplantısında konuşan Alex, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde geçirdikleri pozitif kamp döneminin ardından, takımın henüz tamamlanmadığını ve yönetimle sürekli iletişimde olduklarını vurguladı. "Hala eksiğimiz var," diyen Alex, dengeli bir oyun stiline geçmek istediklerini açıkladı.

"Top ayağımızda olduğunda kalitemizi kullanmak isteyeceğiz. Kaybettiğimizde de topa sahip olmak için çaba göstereceğiz," diyen Alex, geçmiş sezondan farklı bir oyun sistemi benimsediklerini de sözlerine ekledi. Hedeflerinin daha az gol yemek ve daha fazla gol atmak olduğunu belirterek her hafta ilerleyerek Antalyaspor'u daha iyi bir konuma taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Önemli Rakipler ve Kendi Kariyeri Üzerine

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un önemli başarılarına dikkat çeken Alex, Mourinho ile oynamanın kendisi için zevk olduğunu kaydetti. Ayrıca, milli futbolcu Arda Güler ile karşılaştırılmanın haksız olduğunu düşünüyor ve onun geleceği hakkında olumlu düşüncelerini dile getiriyor.

Gazetecilerin, "Hagi mi, Alex mi?" sorusuna ise dikkatli bir yanıt veren Alex, "Futbolda herkesin farklı düşüncesi olabiliyor. Kendimi Hagi ile karşılaştırmaktan kaçınıyorum," dedi. Kariyerinde tanıdığı diğer teknik direktörlerden öğrendiği birçok ders olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki Ekonomik Durum

Türkiye'ye 12 yıl aradan sonra dönen Alex, ülke genelindeki hayat pahalılığını değerlendirdi. "Bu, tüm dünyanın bir gerçeği. Her şeyin pahalılaşması futbol sektörünü de etkiliyor," diyerek durumun ne kadar zorlayıcı olduğunu belirtti.

Son olarak, antrenman formalarının üzerinde isminin yerine "DMAF" yazdığını söyleyerek, eşinin ve çocuklarının baş harflerini Antalyaspor ile birleştirdiğini ifade etti ve ailesinin onunla olduğunu hissettiğini kaydetti.