Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı Büşra Güneş'i Kadrosuna Kattı
Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, başarılı orta oyuncu Büşra Güneş ile anlaştığını açıkladı.
Aras Kargo Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin Büşra Güneş. Takımımız, Kuzeyboru'dan 1997 doğumlu orta oyuncu Büşra Güneş ile anlaşma sağladı. Aras Kargo Spor Kulübü formasıyla başarılar Büşra" ifadelerine yer verdi.
Yeni transferin, takıma katılmasıyla birlikte Aras Kargo'nun hedeflerini gerçekleştirmede önemli bir rol oynaması bekleniyor.
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