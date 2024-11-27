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Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı Büşra Güneş'i Kadrosuna Kattı

Aras Kargo, orta oyuncu Büşra Güneş ile anlaştığını duyurdu. Takıma hoş geldin diyoruz!

Yayın Tarihi: 27.11.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 18:06
Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı Büşra Güneş'i Kadrosuna Kattı

Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı Büşra Güneş'i Kadrosuna Kattı

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, başarılı orta oyuncu Büşra Güneş ile anlaştığını açıkladı.

Aras Kargo Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin Büşra Güneş. Takımımız, Kuzeyboru'dan 1997 doğumlu orta oyuncu Büşra Güneş ile anlaşma sağladı. Aras Kargo Spor Kulübü formasıyla başarılar Büşra" ifadelerine yer verdi.

Yeni transferin, takıma katılmasıyla birlikte Aras Kargo'nun hedeflerini gerçekleştirmede önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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