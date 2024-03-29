Arda Güler'den Bayern Münih'i terleten cevap

Yaz transfer sürecinde F.Bahçe'den Real Madrid'e transfer edilen Arda Güler, 2023'ü kötü bitirip sakatlıklarla mücadele etse de 2024'ün ilk çeyreği toparlandı. Santiago Bernabeu'da kısa bir süre solo performans sergileyen süper solak, Madrid taraftarlarını ve İspanyol basınını tam anlamıyla hipnotize etti.

KISA SÜREDE POPÜLER OLDU

Arda Güler kısa sürede Real Madrid'in ünlü futbolcusu oldu. Instagram gönderilerinde Vinicius Junior'dan çok daha fazla etkileşim alan Güler, Türk futbolseverlerin sevgisi sayesinde takımın içinde önemli bir yer edindi. Bu durum İspanyol medyasının Arda hakkında daha fazla haber yapmasının koşullarını yarattı.

Arda Güler, milli futbol takımının milli maçta iki hazırlık maçına da katıldı. Macaristan karşısında 61. dakikada oyuna dahil olan Real Madrid yıldızı, Avusturya karşısında 11. dakikada oyuna girdi ve 78 dakika oynadı.





Milli aradan sonra futbol kulüpleri bu hafta sonu Avrupa'ya dönecek. Real Madrid La Liga'da 30. yılına giriyor. Haftanın maçında 31 Mart Pazar günü saat 22.00'yi gösterdiğinde Athletic Bilbao'yu konuk olarak ağırlayacak. Milli takımda iki maç oynayan Arda Güler'in ise, milli maçın ardından ilk maçta yeniden yedek kulübesinde yer alması beklenmekte. 19 yaşındaki yıldız oyuncunun karşılaşmanın ikinci yarısında yedek oyuncu olarak oyuna girme ihtimali yüksek.

Defensa Central'dan alınan bilgiye göre Carlo Ancelotti'nin Avusturya - Türkiye maçı sonrası Arda Güler'i aradığı, İtalyan teknik direktörün, yıldız futbolcunun röveşata vuruşundan etkilendiği ve moral vermesi için genç oyuncuyu sahaya çağırdığı belirtildi.

'CEZA SAHASI' VURGUSU

Ancelotti'nin Arda Güler'le telefonda görüşerek rakip ceza sahasında bu kadar etkili olması halinde ileride daha fazla forma şansına sahip olacağını ifade ettiği bildirildi. Bu telefon görüşmesinin ardından Arda'nın moralinin düzeldiği belirtildi.

Diğer taraftan, Blancos'u yakından izleyen Planeta Real Madrid'den alınan bilgiye göre, Arda Güler'le Bayern Münih ilgilenecek. Ancak Madrid, genç futbolcunun bonservis bedeli karşılığında kesinlikle gönderilmeyeceğini doğrulayarak Alman devlerine hızlı bir şekilde yanıt verdi. İşte bahsi geçen haberlerde yer alan ifadeler:

"Eski F.Bahçeli oyuncunun iyi bir pazarı var ve şimdiden çok sayıda taliplisi var. Bunlardan birisi de Madrid'in dost kulüplerinden Bayern Münih. Hatta kendisine ilginç bir teklif yapmayı düşünecekleri bile söylendi. Fakat, her şeye rağmen Madrid'in üst düzey yöneticilerinin onu satmaya niyeti yok. Çünkü Arda'nın önemli bir konuma gelebileceğini her zaman vurguluyorlar. Valdebebas'taki otoriter sesler Arda'nın yalnızca zamana ihtiyacı olduğuna dikkat çekiyor. Hatta bazıları genç oyuncuların ulusal sahnede daha önemli konuma gelebileceğini düşünüyor.

“HİÇBİR ZAMAN SATILMAYACAK”

Arda bu yaz ayrılırsa sadece kiralık olarak kalacak. Asla satılmayacaktır. Arda'nın 28 Mart itibariyle daha da ivme kazanacağına inanılıyor. Mpbapp ve Endrick'in gelişine rağmen Türk oyuncu 24/25 sezonu için takımda yer edinmeye başladı. Gerçekte, bu pazar günü Athletic Club Bilbao'ya karşı yapılacak olan maç Arda Güler için belirleyici bir maç olacak."