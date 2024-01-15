Arda Güler Real Madrid formasıyla resmen şov yaptı

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan İspanya Süper Kupası finalinde çok fazla süre alamamasına rağmen Real Madrid kariyerinde ilk kupasını kazandı.

El Clasico'da Real Madrid'e zafer kazandıran golleri 7. ve 10. dakikada Brezilyalı golcü Vinicius Junior, 39. dakikada penaltıdan ve 64. dakikada Rodrygo attı. Robert Lewandowski, Barcelona'nın maçın tek golünü 33. dakikada attı. Barcelonalı Ronald Araujo, ikinci sarı kartını gördükten sonra 71. dakikada kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

"Vinicius Junior, 45 dakika içinde Hat-trick yaptı"





Real Madridli Vinicius Junior, maçta 45 dakikada üç gol atarak El Clasico tarihine geçti. Real Madrid ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. Real Madrid 4-1 kazanarak kupayı kazandı.

Barselona, ​​1982'den bu yana bu organizasyonda en fazla 14 şampiyonluk kazandı. Bu galibiyetle kupa sayısını 13'e çıkaran Real Madrid, rakiplerine bir adım daha fazla aklaştı. Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kupasını da almış oldu.



