DOLAR
34,07 -0,01%
EURO
38,08 -0,35%
ALTIN
2.820,88 -0,69%
BITCOIN
2.115.126,9 -3%

Arkas Spor, Balkan Kupası'na Hazır

Arkas Spor, Balkan Kupası'nda Steaua Bükreş ile karşılaşarak mücadeleye başlayacak.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 09:35
Arkas Spor, Balkan Kupası'na Hazır

Arkas Spor, Erkekler Balkan Kupası'na Katılıyor

İzmir temsilcisi Arkas Spor, Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenecek Erkekler Balkan Kupası'nda Romanya'nın Steaua Bükreş takımı ile yarın karşılaşacak. Bu önemli karşılaşma, 17:00'de Alexandros Nikolaidis Spor Salonu'nda oynanacak.

Gruplarda Rekabet Başlıyor

Toplamda 6 takımın yer alacağı organizasyonda, takımlar 2 grupta mücadele edecek. Arkas Spor, Sırbistan'ın Radnicki ve Romanya'nın Steaua Bükreş takımları ile B Grubu'nda yer alıyor.

Önemli Maçlar Bekliyor

Yarının önemli mücadelelerinin yanı sıra, Arkas Spor, 21 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Radnicki ile karşılaşacak. Eğer grup mücadelelerini lider olarak tamamlarsa, 22 Eylül Pazar günü saat 21.00'de şampiyonluk maçına çıkacak.

CEV Challenge Kupası'na Adım Atma Şansı

Balkan Kupası'nın şampiyonu, CEV Challenge Kupası'nın ilk turunda Finlandiya'nın AKAA takımı ile eşleşecek. Arkas Spor, bu kupada başarılı bir performans sergileyerek Avrupa'da adından söz ettirmek istiyor.

İLGİLİ HABERLER

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şahinbey Belediyespor, EAFF Şampiyonlar Ligi'nde Sahne Alıyor
2
2024-2025 Kadınlar Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley Başlıyor
3
Trendyol Süper Lig'de 6. Hafta Maçları Heyecanı
4
Arkas Spor, Balkan Kupası'na Hazır
5
Hatayspor, Bodrum FK ile Mücadeleye Hazır
6
Brighton, FA Cup'ta Wolverhampton'ı Geçerek Turu Geçti

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi