Arkas Spor, Balkan Kupası'na Hazır

Arkas Spor, Erkekler Balkan Kupası'na Katılıyor

İzmir temsilcisi Arkas Spor, Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenecek Erkekler Balkan Kupası'nda Romanya'nın Steaua Bükreş takımı ile yarın karşılaşacak. Bu önemli karşılaşma, 17:00'de Alexandros Nikolaidis Spor Salonu'nda oynanacak.

Gruplarda Rekabet Başlıyor

Toplamda 6 takımın yer alacağı organizasyonda, takımlar 2 grupta mücadele edecek. Arkas Spor, Sırbistan'ın Radnicki ve Romanya'nın Steaua Bükreş takımları ile B Grubu'nda yer alıyor.

Önemli Maçlar Bekliyor

Yarının önemli mücadelelerinin yanı sıra, Arkas Spor, 21 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Radnicki ile karşılaşacak. Eğer grup mücadelelerini lider olarak tamamlarsa, 22 Eylül Pazar günü saat 21.00'de şampiyonluk maçına çıkacak.

CEV Challenge Kupası'na Adım Atma Şansı

Balkan Kupası'nın şampiyonu, CEV Challenge Kupası'nın ilk turunda Finlandiya'nın AKAA takımı ile eşleşecek. Arkas Spor, bu kupada başarılı bir performans sergileyerek Avrupa'da adından söz ettirmek istiyor.