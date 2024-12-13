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Arkas Spor, Efeler Ligi'nde Fenerbahçe'yi Ziyaret Edecek

Arkas Spor, Efeler Ligi'nde ilk devreyi tamamlamak için Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 12:16
Arkas Spor, Efeler Ligi'nde Fenerbahçe'yi Ziyaret Edecek

Arkas Spor, Efeler Ligi'nde Son Maçına Çıkıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Arkas Spor, ilk yarının son maçında yarın İstanbul'da Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya gelecek.

Büyük heyecana sahne olacak Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor maçı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yarın saat 14.00'te başlayacak.

Bu sezon ligde 11 maçta 7 galibiyet ve 4 yenilgi alan Arkas Spor, toplamda 23 puan toplayarak averajla 4. sırada yer almakta.

Uğur Özden'den Açıklama

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, takımının son başarılarına dikkat çekerek, "Ligde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, İstanbul Gençlik Spor ve en son Halkbank'ı mağlup ettik. Yarın da Fenerbahçe Medicana'yı yenmek istiyoruz. Ekibimize güveniyoruz ve galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz," şeklinde konuştu.

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