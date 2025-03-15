Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana'yı Zor Bir Maçta 3-2 Geçti

Arkas Spor, SMS Grup Efeler Ligi’nde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 18:50
Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana'yı Zor Bir Maçta 3-2 Geçti

Voleybol sevenler için heyecan dolu bir karşılaşma, SMS Grup Efeler Ligi 26. haftasında yaşandı. Arkas Spor, ev sahibi olarak çıktığı maçta Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya geldi.

Maç sonucunda Arkas Spor, sıkı geçen setlerin ardından Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ederek büyük bir başarı elde etti. Bu sonuç, Arkas Spor'un ligdeki iddiasını güçlendirdi.

İki takımın da yoğun bir mücadele sergilediği karşılaşma, voleybol tutkunları için unutulmaz anlara sahne oldu. Arkas Spor'un kazandığı bu galibiyet, takımın motivasyonunu ve taraftarın coşkusunu artırdı.

SMS Grup Efeler Voleybol Ligi 26’üncü haftasında Arkas Spor ile Fenerbahçe Medicana, Atatürk...

SMS Grup Efeler Voleybol Ligi 26’üncü haftasında Arkas Spor ile Fenerbahçe Medicana, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Medicana’dan Jeffrey Jendryk (14) ile Arkas Spor’dan Melih Sıratca (3) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Voleybol Ligi 26’üncü haftasında Arkas Spor ile Fenerbahçe Medicana, Atatürk...

SMS Grup Efeler Voleybol Ligi 26’üncü haftasında Arkas Spor ile Fenerbahçe Medicana, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Medicana’dan Jeffrey Jendryk (14) ile Arkas Spor’dan Melih Sıratca (3) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) mücadele etti.

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