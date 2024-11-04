DOLAR
34,34 -0,1%
EURO
37,49 -0,76%
ALTIN
3.027,59 -0,31%
BITCOIN
2.367.179,51 -0,01%

Beşiktaş'ın Malmö ile Karşılaşmasında Alman Hakem Görevlendirildi

Beşiktaş, Malmö ile UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir maça çıkıyor. Alman hakem yönetecek.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 12:49
Beşiktaş'ın Malmö ile Karşılaşmasında Alman Hakem Görevlendirildi

Beşiktaş'ın Malmö ile Maçı İçin Hakem Atandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında İsveç ekibi Malmö'yü 6 Kasım Çarşamba günü konuk edecek. Bu kritik karşılaşmanın hakemi olarak Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski görevlendirildi.

Maçın Detayları

Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak olan bu 4. hafta mücadelesinde, Jablonski'nin yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger yapacak. Dördüncü hakem ise Tobias Reichel olacak. Robert Schröder VAR, Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

Önemli Bir Maç

Bu karşılaşma, Beşiktaş için Avrupa kupalarındaki performansını sürdürmesi adına kritik bir fırsat sunuyor. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği bu maçta İki takım da galibiyet almak için sahada ter dökecek.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Lee Shane Manning'i Transfer Etti
2
Galatasaray, Tottenham Maçına Hazırlanıyor
3
Sivasspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
4
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun Yeni Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen
5
Milli Sporcu Damla Köse, Dünya Üniversitelerarası Atıcılık Şampiyonası'na Hazır
6
Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta Şampiyon Oldu
7
Antalya'da Uluslararası Kano Federasyonu Genel Kurulu Düzenlenecek

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak