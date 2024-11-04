Beşiktaş'ın Malmö ile Karşılaşmasında Alman Hakem Görevlendirildi

Beşiktaş'ın Malmö ile Maçı İçin Hakem Atandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında İsveç ekibi Malmö'yü 6 Kasım Çarşamba günü konuk edecek. Bu kritik karşılaşmanın hakemi olarak Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski görevlendirildi.

Maçın Detayları

Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak olan bu 4. hafta mücadelesinde, Jablonski'nin yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger yapacak. Dördüncü hakem ise Tobias Reichel olacak. Robert Schröder VAR, Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

Önemli Bir Maç

Bu karşılaşma, Beşiktaş için Avrupa kupalarındaki performansını sürdürmesi adına kritik bir fırsat sunuyor. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği bu maçta İki takım da galibiyet almak için sahada ter dökecek.