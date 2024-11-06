Arkas Spor, Melih Sıratça ve Julian Zenger ile Güçleniyor

Arkas Spor'dan Transfer Hamlesi

SMS Grup Efeler Ligi'nin önde gelen ekiplerinden Arkas Spor, kadrosunu güçlendirmek amacıyla önemli transferlere imza attı. Takım, smaçör Melih Sıratça ve Almanya Milli Takımı'nda görev yapan libero Julian Zenger ile anlaştı.

Yeni Transferler Hakkında

Arkas Spor, resmi açıklamasında, "Hoş geldiniz Melih Sıratça ve Julian Zenger. A takımımıza katılan bu iki güçlü oyuncuyla sahada çok daha güçlüyüz. Melih’in smaç gücü ve Julian'ın savunma yetenekleriyle mücadele gücümüzü artırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bu transferlerin, Arkas Spor'un ligdeki performansını artırması bekleniyor, taraftarlar ise yeni oyuncuları sabırsızlıkla bekliyor.