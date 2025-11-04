Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4: Slavia Prag 3-0

Arsenal, Slavia Prag deplasmanından 3-0 galibiyetle döndü

Şampiyonlar Ligi 4. hafta: Arsenal 3-0 Slavia Prag

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşan Arsenal, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve turnuvada 4'te 4 yaptı.

İngiliz ekibi Mikel Arteta yönetiminde ilk yarıyı 32. dakikada Bukayo Saka'nın penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise takımın İspanyol ismi Mikel Merino sahneye çıkarak 46. ve 68. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Bu sonuçla Arsenal, Devler Ligi'ndeki puanını 12'ye yükseltti ve grup aşamasındaki yenilmezliğini sürdürdü.

David Raya, son dönemdeki formunu Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı; kaleyi koruduğu 4 müsabakada da gol yemedi.

Ayrıca Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve Lig kupasında oynadığı son 10 karşılaşmanın tamamını kazanmış olup bu maçların 9'unda kalesini gole kapattı.

