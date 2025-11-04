Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4: Slavia Prag 3-0

Arsenal, Slavia Prag'ı 3-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaptı; Saka ve Merino golleriyle 12 puana ulaştı, David Raya dört maçta da kalesini gole kapattı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 23:49
Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4: Slavia Prag 3-0

Arsenal, Slavia Prag deplasmanından 3-0 galibiyetle döndü

Şampiyonlar Ligi 4. hafta: Arsenal 3-0 Slavia Prag

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşan Arsenal, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve turnuvada 4'te 4 yaptı.

İngiliz ekibi Mikel Arteta yönetiminde ilk yarıyı 32. dakikada Bukayo Saka'nın penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise takımın İspanyol ismi Mikel Merino sahneye çıkarak 46. ve 68. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Bu sonuçla Arsenal, Devler Ligi'ndeki puanını 12'ye yükseltti ve grup aşamasındaki yenilmezliğini sürdürdü.

David Raya, son dönemdeki formunu Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı; kaleyi koruduğu 4 müsabakada da gol yemedi.

Ayrıca Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve Lig kupasında oynadığı son 10 karşılaşmanın tamamını kazanmış olup bu maçların 9'unda kalesini gole kapattı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SLAVİA PRAG’A KONUK OLAN ARSENAL, SAHADAN 3-0 GALİP AYRILARAK 4’TE 4...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SLAVİA PRAG’A KONUK OLAN ARSENAL, SAHADAN 3-0 GALİP AYRILARAK 4’TE 4 YAPTI.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SLAVİA PRAG’A KONUK OLAN ARSENAL, SAHADAN 3-0 GALİP AYRILARAK 4’TE 4...

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Deniz Öncü Avusturya'da Tedavi Ediyor: Hedef MotoGP, "Bir Aya Kadar Dönebilirim"
2
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa'ya Karşı Mücadele Etti
3
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: 'Zayıf Oyunculuk ve Hakem Sorunları'
4
Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4: Slavia Prag 3-0
5
Galatasaray 99-74 ile Würzburg Baskets'i Deplasmanda Yendi — FIBA Şampiyonlar Ligi
6
Çağdaş Atan Konya'ya Geldi: Konyaspor'un Yeni Teknik Direktörü
7
Corendon Alanyaspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?