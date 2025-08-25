Arsenal ve Villarreal Averajla Zirvede: Avrupa Ligleri Özetleri

Avrupa liglerinde heyecan: Arsenal ve Villarreal averajla lider

Mutlu Demirtaştan — Avrupa'nın beş büyük liginde hafta sonu maçları tamamlanırken Premier Lig, LaLiga ve Ligue 1'de takımlar ikide iki yaparak üst sıralara tırmandı. Serie A ve Bundesliga'da 2025-2026 sezonu açıldı; son şampiyonlar ilk hafta galibiyetiyle başladılar.

Premier Lig: Arsenal farklı kazandı, zirveye yerleşti

Premier Lig'de Arsenal, sahasında Leeds United'ı Jurrien Timber (2), Bukayo Saka ve Viktor Gyökeres'in (2) golleriyle 5-0 yenerek sezonu 2'de 2 ile sürdürdü.

Haftanın dikkat çeken diğer sonuçları arasında Tottenham'ın Manchester City deplasmanından 2-0 galip ayrılması ve Chelsea'nin West Ham United'ı 5-1 ile geçmesi yer aldı.

Manchester United, milli kaleci Altay Bayındır'ın görev aldığı maçta Fulham ile 1-1 berabere kaldı. Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Everton karşısında 67. dakikada oyuna girdi; mücadele 2-0 Everton üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ligin ikinci haftası sonrası Arsenal, averajla Tottenham'ın önünde liderlik koltuğuna oturdu.

LaLiga: Villarreal fırtına gibi, averajla lider

Villarreal, sahasında Girona'yı Nicolas Pepe, Tajon Buchanan (3) ve Rafael Marin'in golleriyle 5-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve averajla zirveye yerleşti.

Barcelona, Levante deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 galip gelmeyi başardı. Real Madrid, Real Oviedo karşısında 3-0 kazandı; konuk ekipte milli futbolcu Arda Güler 74 dakika oynadı ve Kylian Mbappe'nin ilk golünün pasını verdi.

İkinci hafta sonunda gol yemeden 6 puan toplayan Villarreal, averajla Barcelona ve Real Madrid'in önünde lider durumda.

Serie A: Napoli sezona galibiyetle başladı

Son şampiyon Napoli, sezonun ilk haftasında konuk olduğu Sassuolo'yu Scott McTominay ve Kevin De Bruyne'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Juventus, sahasında Parma'yı 2-0 ile geçti. Sezona iyi başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 89 dakika sahada kaldığı karşılaşmada takımının attığı iki golün de pasını verdi.

Como, evinde Lazio'yu 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başlayan bir diğer ekip oldu. Ligde ilk haftanın tamamlanması, bu akşam oynanacak Udinese-Hellas Verona ve Inter-Torino maçlarıyla gerçekleşecek.

İlk hafta sonunda Napoli, Juventus ve Como puan tablosunun üst sıralarında yer aldı.

Bundesliga: Bayern Münih fırtınası

Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih, sezonun açılış haftasında konuk ettiği Leipzig'i Michael Olise (2), Luis Diaz ve Harry Kane'in (3) golleriyle 6-0 mağlup etti.

Eintracht Frankfurt, sahasında Werder Bremen'i 4-1 yenerken; ev sahibi ekipte 74 dakika görev alan milli futbolcu Can Uzun, takımının ilk golünü kaydetti ve iki golün pasını verdi.

Leipzig'de Göztepe'den transfer edilen Romulo, ikinci yarıda oyuna girerek ilk kez formasını giydi. St. Pauli ile Borussia Dortmund 3-3 berabere kaldı; konuk ekipte milli oyuncu Salih Özcan 87. dakikada oyuna dahil oldu.

Ligin ilk haftasını averajla Bayern Münih zirvede tamamlarken, Eintracht Frankfurt, Augsburg, Wolfsburg, Hoffenheim, Union Berlin ve Köln de haftayı 3 puanla kapadı.

Ligue 1: Lyon averajla lider

Olimpik Lyon, sahasında Metz'i Malick Fofana, Corentin Tolisso ve Adam Karabec'in golleriyle 3-0 mağlup etti ve ikide iki yaparak averajla zirveye çıktı.

Son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), evinde Angers'yi 1-0 ile geçti. Haftanın en gollü karşılaşmasında Olimpik Marsilya, sahasında Paris'i 5-2 mağlup etti.

Lille, konuk ettiği Monaco'yu 1-0 yenarken; ev sahibi takımda milli kaleci Berke Özer 90 dakika forma giydi.

İlk hafta sonunda 2'de 2 yapan Lyon, averajla Toulouse, PSG ve Strasbourg'un önünde lider konumda.

Öne çıkanlar: Arsenal ve Villarreal ikide ikiyle liderliğe oturdu; Napoli ve Bayern Münih sezonu galibiyetle açtı. Avrupa liglerinde hafta sonu maçları yüksek skorlar ve dikkat çekici performanslarla geçti.