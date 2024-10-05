Atakaş Hatayspor 1-0 Trabzonspor: Süper Lig'de İlk Yarının Sonucu

Trendyol Süper Lig 8. Hafta Maçı

Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol Süper Lig maçı, Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor arasında gerçekleşti. İlk yarıyı ev sahibi ekip Atakaş Hatayspor, 1-0 önde kapadı.

Görkem Sağlam'dan İlk Gol

Karşılaşmanın 14. dakikasında Atakaş Hatayspor, öne geçti. Ceza yayı önünde Aboubakar'ın pasını alan Görkem Sağlam, yerden sert bir şut çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

İlk Yarıda Diğer Pozisyonlar

Maçın 21. dakikasında sağ kanatta serbest vuruş kullanan Bardhi, arka direğe ortaladı, fakat Lundstram topa müdahale edemedi ve top auta gitti. 30. dakikada Visca'nın sol kanattan yaptığı ortada yükselen Banza'nın kafa vuruşunu kaleci Erce Kardeşler başarılı bir şekilde kontrol etti.

35. dakikada kullanılan köşe atışının ardından savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahası dışındaki Visca'nın önüne düştü. Visca, uzak mesafeden sert bir şut attı, ancak top az farkla auta gitti.

39. dakikada Lundstram'ın dışarıya pasında Bardhi, boş kaleye şut çekti; ama Kilama, kale sahasında topu engellemeyi başardı.

İlk Yarının Sonucu

Atakaş Hatayspor, ilk yarıyı 1-0'lık üstünlük ile tamamladı. Bu skor, ev sahibi ekip için önemli bir avantaj sağladı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mersin Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş (sağda) ile Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (solda) maç öncesi selamlaştı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mersin Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş (sağda) ile Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (solda) maç öncesi selamlaştı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mersin Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş (sağda) ile Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (solda) maç öncesi selamlaştı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mersin Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş (sağda) ile Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (solda) maç öncesi selamlaştı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mersin Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş (sağda) ile Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (solda) maç öncesi selamlaştı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mersin Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş (sağda) ile Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (solda) maç öncesi selamlaştı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mersin Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş (sağda) ile Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (solda) maç öncesi selamlaştı.