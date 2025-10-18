Atakaş Hatayspor 1-4 Arca Çorum FK — Almeida: Pes etmeyeceğiz

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşmada Arca Çorum FK, Atakaş Hatayspor'u 4-1 mağlup etti. Maç sonrası her iki takımın teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hatayspor cephesi

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Hugo Almeida, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın zor bir haftadan geçtiğini belirtti. Almeida, takımın üst seviyeye ulaşamadığını fakat bunun bir bahane olmadığını vurguladı.

Almeida'nın sözleri: 'İşimizi yapmaya devam edeceğiz ve pes etmeyeceğiz. Buna inandığım için hala buradayım.'

Almeida, oyuncularına olan güvenini yineleyerek rakiplerinin kaliteli oyunculara sahip olduğuna dikkat çekti ve şunları ekledi: 'Kolay günlerden geçmiyoruz ama vazgeçmeyeceğiz. Bugün bizim günümüz olmadı. Önümüzdeki maça bakacağız. Geleceğe odaklanacağız. Her şey yoluna girecek.'

Çorum FK cephesi

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, takımın kendisinin gelmesinin ardından oyun anlayışında gelişme kaydettiğini ifade etti. Çavuş, ekip olarak maç boyunca oyun disiplinden kopmadıklarını ve maça hakim olduklarını söyledi.

Çavuş, takımının dinlenmesinin ardından Boluspor maçına hazırlanacağını belirterek: 'Dinlenmeden sonra Boluspor maçına hazırlanacağız. Oyun disiplini, sahanın içerisindeki oyun, oynama arzusu ve oyunu bölüm bölüm harika oynayan bir ekip. Her oyuncumu ayrı ayrı kutluyorum.'

Teknik direktör, oyuncuların ve takım düzeninin zamanla daha da güçleneceğini vurgulayıp sürecin kazanarak ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

