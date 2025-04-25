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Milli Satranç Takımı, Ünlü Antrenör Ramesh RB ile Muğla'da Kampta

Milli Satranç Takımı, ünlü antrenör Ramesh RB ile Muğla'da kamp kurarak 2025 Avrupa Takımlar Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 20:58
Milli Satranç Takımı, Ünlü Antrenör Ramesh RB ile Muğla'da Kampta

Milli Satranç Takımı, dünya çapında tanınan Hindistanlı antrenör Ramesh Ramachandran Balagurunathan ile Muğla’da kampa girdi. Kamp, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenleniyor.

Federasyonun açıklamasına göre, bu prestijli kamp Marmaris Green Nature Otel'de gerçekleştiriliyor. Hazırlıklar, 2025 Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ana sponsor Türkiye İş Bankası'nın destekleriyle planlandı.

Kampa katılan ay-yıldızlı satranççılar arasında GM Ediz Gürel (2636), GM Mustafa Yılmaz (2586), GM Emre Can (2568), GM Vahap Şanal (2550), GM Cem Kaan Gökerkan (2489) ve IM Alparslan Işık (2482) yer alıyor.

Federasyon Başkanı Fethi Apaydın, kamp süreci ile ilgili duygularını şöyle ifade etti: “Avrupa Takımlar Şampiyonası gibi prestijli bir organizasyona hazırlanırken, sporcularımızın en iyi koşullarda antrenman yapmalarını sağlamak önceliğimiz. Bu anlamda destekleri için Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na, antrenör Ramesh Ramachandran Balagurunathan'a ve tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum.”

Milli Satranç Takımı, Hindistanlı ünlü antrenör Ramesh Ramachandran Balagurunathan ile Muğla'da...

Milli Satranç Takımı, Hindistanlı ünlü antrenör Ramesh Ramachandran Balagurunathan ile Muğla'da kampa başladı.

Milli Satranç Takımı, Hindistanlı ünlü antrenör Ramesh Ramachandran Balagurunathan ile Muğla'da...

Milli Satranç Takımı, Hindistanlı ünlü antrenör Ramesh Ramachandran Balagurunathan ile Muğla'da kampa başladı.

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