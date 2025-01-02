Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamalara göre, Hatayspor takımı 5 Ocak Pazar günü oynanacak olan bu önemli mücadele öncesi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman gerçekleştirdi.

Sportif Direktör Yılmaz Bal Yönetiminde Antrenman

Sportif direktör Yılmaz Bal liderliğinde yapılan antrenmanda futbolcular, dar alan ve taktik çalışmaları yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü.

Hatayspor'un Fenerbahçe karşısında alacağı sonuç, ligdeki konumunu doğrudan etkileyecek.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada devam etti. Antrenman, sportif direktör Yılmaz Bal (fotoğrafta) yönetiminde gerçekleştirildi.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada devam etti. Antrenman, sportif direktör Yılmaz Bal (fotoğrafta) yönetiminde gerçekleştirildi.