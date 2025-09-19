Atiba Hutchinson: Beşiktaş Sergen Yalçın'la Toparlanıyor

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Atiba Hutchinson, Rixos Tersane'de düzenlenen Dünya Efsaneler Padel Turnuvası'nın (World Legends Padel Tour) İstanbul ayağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Padel ve sosyal hayat

Padel organizasyonunun keyifli geçtiğini belirten Hutchinson, "Güzel taraflarından biri de aktif kalmamızı sağlıyor. Sosyalleşme anlamında da iyi oluyor. Çok eğlenceli. Burada birçok efsaneyle beraber olmak da güzel bir duygu." dedi.

İstanbul ve aile

Deneyimli futbolcu, İstanbul'un kendisi için çok özel bir şehir olduğundan bahsederek, "Burada yaşamaya devam ediyorum. Ben ve ailem burada kendimizi çok iyi hissediyoruz. Çok güzel insanlarla tanıştık. İşin futbol tarafında muazzam deneyimler yaşadım. O sıcaklığı hep hissettik. Hem kültürel hem de sosyal ortam bana ve aileme çok iyi hissettirdi. Çocuklar da zaten burada doğdu. Burada büyüdüler ve Türkçe konuşuyorlar. Buraya aitler ve çok huzurlu hissediyorlar." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın dönüşü ve takımın durumu

Hutchinson, Sergen Yalçın'ın tekrar Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Sergen hocanın dönmüş olması çok önemli. Şu anda takım daha iyi görünüyor. Sergen hoca daha önce takıma çok büyük başarılar kazandırdı. Takım şu an bir süreç içerisinde. Son birkaç sezondur toparlanma aşamasından geçiyor. Onlara destek vermek için her zaman burada olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Veda ve kişisel karar

"Bir sene daha Beşiktaş'ta oynamak ister miydin?" sorusuna cevap veren Hutchinson, "Son sezonda bazı şeyler daha ağır ve zor gelmeye başlamıştı. Taraftarların düşüncesi çok mutluluk verici. Bana hep çok büyük destek oldular ve takdir ettiler. Buna gerçekten minnettarım ama zamanı gelince bırakmakta fayda var." dedi.