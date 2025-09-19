Atiba Hutchinson: Beşiktaş Sergen Yalçın'la Toparlanıyor

Atiba Hutchinson, Rixos Tersane'de düzenlenen World Legends Padel Tour'da Beşiktaş'ın 'bir süreç içerisinde' olduğunu ve Sergen Yalçın'ın dönüşünün önemli olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 21:17
Atiba Hutchinson: Beşiktaş Sergen Yalçın'la Toparlanıyor

Atiba Hutchinson: Beşiktaş Sergen Yalçın'la Toparlanıyor

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Atiba Hutchinson, Rixos Tersane'de düzenlenen Dünya Efsaneler Padel Turnuvası'nın (World Legends Padel Tour) İstanbul ayağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Padel ve sosyal hayat

Padel organizasyonunun keyifli geçtiğini belirten Hutchinson, "Güzel taraflarından biri de aktif kalmamızı sağlıyor. Sosyalleşme anlamında da iyi oluyor. Çok eğlenceli. Burada birçok efsaneyle beraber olmak da güzel bir duygu." dedi.

İstanbul ve aile

Deneyimli futbolcu, İstanbul'un kendisi için çok özel bir şehir olduğundan bahsederek, "Burada yaşamaya devam ediyorum. Ben ve ailem burada kendimizi çok iyi hissediyoruz. Çok güzel insanlarla tanıştık. İşin futbol tarafında muazzam deneyimler yaşadım. O sıcaklığı hep hissettik. Hem kültürel hem de sosyal ortam bana ve aileme çok iyi hissettirdi. Çocuklar da zaten burada doğdu. Burada büyüdüler ve Türkçe konuşuyorlar. Buraya aitler ve çok huzurlu hissediyorlar." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın dönüşü ve takımın durumu

Hutchinson, Sergen Yalçın'ın tekrar Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Sergen hocanın dönmüş olması çok önemli. Şu anda takım daha iyi görünüyor. Sergen hoca daha önce takıma çok büyük başarılar kazandırdı. Takım şu an bir süreç içerisinde. Son birkaç sezondur toparlanma aşamasından geçiyor. Onlara destek vermek için her zaman burada olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Veda ve kişisel karar

"Bir sene daha Beşiktaş'ta oynamak ister miydin?" sorusuna cevap veren Hutchinson, "Son sezonda bazı şeyler daha ağır ve zor gelmeye başlamıştı. Taraftarların düşüncesi çok mutluluk verici. Bana hep çok büyük destek oldular ve takdir ettiler. Buna gerçekten minnettarım ama zamanı gelince bırakmakta fayda var." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atiba Hutchinson: Beşiktaş Sergen Yalçın'la Toparlanıyor
2
Gençlerbirliği, Eyüpspor Maçı İçin Hazır
3
MHK Kadın Hakem Semineri Sona Erdi
4
Ahmet Yılmaz Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya — 77 kg Grekoromen
5
Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazır
6
Trendyol Süper Lig: Göztepe 2-0 Beşiktaş (İlk Yarı)
7
Mehmet Topal'dan Mourinho'ya Sert Eleştiri: 'Fenerbahçe'ye Gitmek Hata Değil'

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek