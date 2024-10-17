Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası Finali'nde Bronz Madalya Sevinci

Atıcılık: Tüm Dallar Dünya Kupası Finali

Hindistan'nın Yeni Delhi kentinde gerçekleştirilen Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası Finali'nde Türk sporcular büyük bir başarıya imza attı.

Bronz Madalya Kazanan Sporcular

Trap kategorisinde kadınlarda Safiye Temizdemir ve erkeklerde Nedim Tolga Tunçer bronz madalya elde etti. Türkiye, bu başarıyla turnuvayı iki bronz madalyayla tamamladığını ilan etti.

Organizasyondan Sonra

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, trap kategorisindeki final müsabakalarının sona erdiği ve Türkiye'nin genel olarak gösterdiği performansın gurur verici olduğu ifade edildi.