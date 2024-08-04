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Avrupa 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Şampiyonası Başlıyor

Türkiye, Balkan şampiyonu unvanıyla Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda sahne alacak.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 16:45
Avrupa 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Şampiyonası Başlıyor

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Avrupa’daki Mücadelesine Başlıyor

Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarın start alıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu önemli turnuva 5-18 Ağustos tarihleri arasında Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Takımımızın Hedefi Yüksek

Balkan şampiyonu unvanıyla şampiyonaya katılacak olan Türkiye, 1. Grup’ta Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Slovenya, İspanya, İsveç ve Hollanda ile karşılaşacak. Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselme hakkını elde edecek.

Maçlar Sofya’da Yapılacak

Ay-yıldızlı kadın ekip, grup karşılaşmalarını Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da gerçekleştirecek. İşte milli takımın maç programı (TSİ):

  • Yarın: 20.00 - Belçika-Türkiye
  • 6 Ağustos: 20.00 - Türkiye-İspanya
  • 7 Ağustos: 15.00 - Slovenya-Türkiye
  • 9 Ağustos: 15.00 - Türkiye-Hollanda
  • 10 Ağustos: 20.00 - Hırvatistan-Türkiye
  • 12 Ağustos: 12.30 - İsveç-Türkiye
  • 13 Ağustos: 20.00 - Türkiye-Bulgaristan

Takımımıza başarılar diliyoruz!

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