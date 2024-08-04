Avrupa 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Şampiyonası Başlıyor

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Avrupa’daki Mücadelesine Başlıyor

Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarın start alıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu önemli turnuva 5-18 Ağustos tarihleri arasında Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Takımımızın Hedefi Yüksek

Balkan şampiyonu unvanıyla şampiyonaya katılacak olan Türkiye, 1. Grup’ta Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Slovenya, İspanya, İsveç ve Hollanda ile karşılaşacak. Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselme hakkını elde edecek.

Maçlar Sofya’da Yapılacak

Ay-yıldızlı kadın ekip, grup karşılaşmalarını Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da gerçekleştirecek. İşte milli takımın maç programı (TSİ):

Yarın: 20.00 - Belçika-Türkiye

20.00 - Belçika-Türkiye 6 Ağustos: 20.00 - Türkiye-İspanya

20.00 - Türkiye-İspanya 7 Ağustos: 15.00 - Slovenya-Türkiye

15.00 - Slovenya-Türkiye 9 Ağustos: 15.00 - Türkiye-Hollanda

15.00 - Türkiye-Hollanda 10 Ağustos: 20.00 - Hırvatistan-Türkiye

20.00 - Hırvatistan-Türkiye 12 Ağustos: 12.30 - İsveç-Türkiye

12.30 - İsveç-Türkiye 13 Ağustos: 20.00 - Türkiye-Bulgaristan

Takımımıza başarılar diliyoruz!