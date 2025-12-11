Beşiktaş’ta Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, BJK Nevzat Demir Tesislerinde yapıldı ve antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak planlandı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel uygulamalarla sona erdi.

