Çağlar Söyüncü yuvasına dönüyor

Sarı lacivertli takım stoper üzerine transferler yaparken kısa süre içerisinde Bonucci ile anlaşmaya vararak Söyüncü, kadrosuna katmak için yeni adım atıldı. 6 aylığına kiralamak için 27 yaşındaki Söyüncü, satın alma opsiyonuyla beraber kiralanırken resmi açıklama gecikmedi.





İSMAİL KARTAL AÇIKLADI

Söyüncü, transfer üzerine Kartal açıklamalarda bulunurken herhangi birinin gitmesiyle karar verilirken yeni oyuncu için son durum açıklandı. Zaman içerisinde ne olacağına bakacağız ifadeleri kullanılırken bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 maçta 212 dakika süre alarak Fenerbahçe'ye gitmek için İspanyol devinde kolaylık sağlandığı belirtildi.

