Çağlar Söyüncü yuvasına dönüyor

Süper Lig üzerinde şampiyonluk heyecanı devam ederken Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Atletico Madrid'e resmi kiralam teklifi yapılarak transferi tamamlamak için sözleşme yapıldı.

Çağlar Söyüncü yuvasına dönüyor
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Sarı lacivertli takım stoper üzerine transferler yaparken kısa süre içerisinde Bonucci ile anlaşmaya vararak Söyüncü, kadrosuna katmak için yeni adım atıldı. 6 aylığına kiralamak için 27 yaşındaki Söyüncü, satın alma opsiyonuyla beraber kiralanırken resmi açıklama gecikmedi.

çağlar söyüncü
İSMAİL KARTAL AÇIKLADI
Söyüncü, transfer üzerine Kartal açıklamalarda bulunurken herhangi birinin gitmesiyle karar verilirken yeni oyuncu için son durum açıklandı. Zaman içerisinde ne olacağına bakacağız ifadeleri kullanılırken bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 maçta 212 dakika süre alarak Fenerbahçe'ye gitmek için İspanyol devinde kolaylık sağlandığı belirtildi.

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