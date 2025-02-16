Galatasaray ve Çaykur Rizespor 46. Randevuda: İstatistikler ve Tarihi Karşılaşmalar

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın 46. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların galibiyet oranı oldukça yüksek.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 11:02
Galatasaray ve Çaykur Rizespor 46. Randevuda: İstatistikler ve Tarihi Karşılaşmalar

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 46. Randevuda

Galatasaray ve Çaykur Rizespor, yarın Süper Lig'deki 46. karşılaşmalarına çıkacak. İki takım, 1979-1980 sezonundan bu yana 45 lig maçı yaparken, Galatasaray bu maçların 31'ini kazanmayı başardı. Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet alırken, 7 karşılaşma da beraberlik ile sonuçlandı.

Gol İstatistikleri

Sarı-kırmızılıların toplamda 111 gol atarak, mavi-yeşillilere karşı 46 golle karşılık vermesi dikkat çekiyor. Sezonun ilk yarısında yapılan son maçta Galatasaray, Rizespor'u 5-0 mağlup etti.

Rize'deki Karşılaşmalar

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Rize'de 23 kez karşılaştı. Burada Galatasaray 14, ev sahibi Rizespor ise 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere sonuçlandı. Rize'deki maçlarda Galatasaray'ın 47 golü bulunurken, Çaykur Rizespor 26 gol attı.

Son 5 Karşılaşma Galatasaray'ın

İki takım arasındaki son 5 maçtaki başarı, sarı-kırmızılı ekip için oldukça önemli. Galatasaray, son 5 maçı 3-2, 4-2, 1-0, 6-2 ve 5-0 gibi skorlarla kazandı. Bu maçlarda toplamda 19 gol atan Galatasaray, kalesinde 6 gol gördü.

Tarihi Maçlar ve Farklı Skorlar

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini 1987-1988 sezonunda ve bu sezonun ilk yarısında 5-0'lık skorla elde etti. Çaykur Rizespor'un ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyeti 2-0 olarak kayıtlara geçti. 2001-2002 sezonunda iki takım arasında oynanan ve Galatasaray'ın 6-3 kazandığı maç, 45 karşılaşma içerisinde en çok gol atan maç olarak tarihe geçti.

Galatasaray'ın Üstünlüğü Devam Ediyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor'la oynadığı 45 maçın 42'sinde gol atmayı başardı. Sarı-kırmızılı takım, gol bulamadığı 3 karşılaşmayı ise deplasmanda kaybetti. Süper Lig'deki rekabetin devam etmesi bekleniyor.

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