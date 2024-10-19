Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda Milli Takım Başarısı

Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası Sonuçlandı

Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen final müsabakalarıyla sona erdi. Turnuva boyunca sergiledikleri üstün başarıyla milli sporcular, toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Altın Madalya Kazanan Sporcular

Şampiyonada 75 kiloda ringe çıkan Büşra Işıldar, finalde Ukraynalı Raisa Piskun'u mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, 48 kiloda mücadele eden Nurselen Yalgettekin de finalde İrlandalı Maria Irving Carleigh'i yenerek altın madalya elde etti.

Gümüş ve Bronz Madalya Sahipleri

52 kiloda Gamze Soğuksu, Ukraynalı Daria Olha Hutarina'ya karşı finalde mücadele vererek gümüş madalya kazandı. +81 kiloda Şeyma Düztaş da Moldova'dan Daria Kozorez'i geride bırakarak gümüş madalyayı elde etti.

Bunun yanı sıra, 50 kiloda Aleyna Demirkır ve 63 kiloda Esmanur Lök bronz madalya kazanan diğer milli sporcular oldu.