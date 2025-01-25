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Avustralya Açık Finalinde Sinner ve Zverev Karşılaşıyor

Avustralya Açık'ta tek erkekler finalinde Jannik Sinner ve Alexander Zverev karşı karşıya geliyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 10:55
Avustralya Açık Finalinde Sinner ve Zverev Karşılaşıyor

Avustralya Açık'ta Heyecan Dorukta

2023 sezonunun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık finalinde, tek erkekler dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 2 numaralı seribaşı Alman raket Alexander Zverev karşı karşıya gelecek.

Final Maçının Detayları

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın son günündeki bu kritik final maçında, son şampiyon Sinner, ABD'li Ben Shelton'ı 7-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle geçerek finale adını yazdırmıştı.

Öte yandan Zverev, Novak Djokovic'in yarı finalde sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından finale yükselmişti. Zverev, bu maçta ilk seti 7-6 kazanmış; ancak Djokovic, sol bacağındaki sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Finalin Başlama Saati

Sinner ile Zverev arasındaki bu mücadele, yarın TSİ 11:30'da başlayacak. Tenis tutkunları için heyecan dolu anlar yaşanacak!

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