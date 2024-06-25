Avusturya, Hollanda'yı yener D Grubu'ndan lider, Fransa ise 2. olarak üst tura yükseldi

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı hız kesmeden devam ediyor. D Grubu'nun son hafta maçları, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Avusturya, Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek grubunu lider tamamladı. Fransa ise Polonya ile 1-1 berabere kalarak ikinci sırada kaldı. Türkiye'nin gruptaki durumu, Avusturya ile olası bir eşleşmeyi gündeme getirdi. İşte maçların detayları:



AVUSTURYA - HOLLANDA MAÇINDA BÜYÜK HEYECAN

D Grubu'nun son hafta maçında Avusturya ve Hollanda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, baştan sona büyük bir heyecana sahne oldu. Maçın hemen başında, 6. dakikada Malen'in kendi kalesine attığı golle Avusturya 1-0 öne geçti. Bu erken gol, Hollanda üzerinde büyük bir baskı oluşturdu.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçiren Hollanda, 47. dakikada Cody Gakpo'nun attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Bu gol, Hollanda'ya moral kazandırdı ve maçta dengeyi sağladı. Ancak, Avusturya bu dengeyi bozmakta gecikmedi.

dakikada Romana Schmid'in attığı golle Avusturya tekrar öne geçti. Bu gol, maçın heyecanını daha da artırdı. Hollanda, 75. dakikada Memphis Depay'ın golüyle bir kez daha skoru eşitlemeyi başardı. Ancak, bu gol de Hollanda'ya yetmedi.

Maçın kader anı, 84. dakikada Marcel Sabitzer'in golüyle geldi. Sabitzer'in bu golü, Avusturya'ya 3-2'lik galibiyeti getirdi ve D Grubu'nu lider tamamlamalarını sağladı. Bu sonuçla Avusturya, son 16 turuna yükselme başarısını gösterdi.

FRANSA VE POLONYA ARASINDAKİ MÜCADELE

Grubun diğer kritik maçında Fransa, Polonya ile karşı karşıya geldi. Bu maç da büyük bir çekişmeye sahne oldu. Fransa, maça hızlı başladı ve Kylian Mbappe'nin etkili performansıyla öne geçmeye çalıştı. Ancak, Polonya'nın savunması ve kalecisi, bu atakları başarıyla durdurdu.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle girdi. İkinci yarıda ise oyun daha hareketli bir hal aldı. 56. dakikada Kylian Mbappe, Fransa'yı 1-0 öne geçiren golü attı. Bu gol, Fransa'ya büyük bir avantaj sağladı.

Ancak, Polonya bu gole cevap vermekte gecikmedi. 70. dakikada Robert Lewandowski, penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Bu gol, Polonya'nın umutlarını yeniden yeşertti. Maçın geri kalanında başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Fransa, D Grubu'nu ikinci sırada tamamladı. Polonya ise turnuvaya veda etti. Fransa'nın bu sonuçla son 16 turuna yükselmesi, takımın ilerleyen aşamalarda neler yapabileceği konusunda merak uyandırdı.

TÜRKİYE'NİN DURUMU VE OLASI EŞLEŞMELER

Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlarsa D Grubu lideri Avusturya ile eşleşecek. Bu olası eşleşme, futbolseverler arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Türkiye'nin, Avusturya gibi güçlü bir rakiple karşılaşacak olması, turnuvanın en dikkat çekici maçlarından birine sahne olabilir.

Türkiye'nin gruptaki performansı ve olası rakipleri hakkında yapılan değerlendirmeler, takımın son 16 turunda neler yapabileceğine dair ipuçları veriyor. Türkiye'nin, Avusturya'ya karşı nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

Avusturya, Hollanda karşısında elde ettiği galibiyetle büyük bir başarıya imza attı. Takımın, maç boyunca sergilediği disiplinli oyun ve stratejik hamleler, bu galibiyetin anahtarı oldu. Teknik direktörün doğru değişiklikleri ve oyuncuların saha içindeki uyumu, Avusturya'nın galibiyetini perçinledi.



Avusturya'nın bu başarısında, oyuncuların bireysel performansları da önemli rol oynadı. Özellikle Sabitzer ve Schmid'in attığı goller, takımın galibiyet yolunda attığı adımları güçlendirdi. Bu oyuncuların performansı, takımın genel başarısına büyük katkı sağladı.

Hollanda, maç boyunca gösterdiği çaba ve attığı iki golle dikkat çekti. Ancak, savunmada yapılan hatalar ve şanssız anlar, takımın mağlubiyetine neden oldu. Hollanda, özellikle ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçirse de, maçın son anlarında Sabitzer'in golüne engel olamadı.



Hollanda'nın bu mağlubiyeti, takımın turnuvaya veda etmesine neden oldu. Ancak, gösterdikleri mücadele ve performans, takımın gelecekteki turnuvalarda neler yapabileceği konusunda umut verdi.

Fransa, Polonya karşısında gösterdiği performansla grubunu ikinci sırada tamamladı. Kylian Mbappe'nin golü, takımın en önemli anlarından biriydi. Ancak, Polonya'nın Lewandowski ile bulduğu gol, Fransa'nın liderlik umutlarını söndürdü.



Polonya, turnuvaya veda etse de, gösterdikleri performans ve mücadele, takımın gücünü ortaya koydu. Lewandowski'nin attığı gol, takımın en önemli anlarından biriydi ve taraftarlar tarafından büyük alkış aldı.

EURO 2024'te son 16 turuna yükselen takımlar ve olası eşleşmeler, turnuvanın heyecanını artırıyor. Avusturya'nın D Grubu'nu lider tamamlaması, takımın ne kadar güçlü ve kararlı olduğunu gösterdi.

