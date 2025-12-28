Aydın Büyükşehir, Hilal Kocakara'yı Kadrosuna Kattı

Pasör transferi

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, son olarak İlbank forması giyen pasör Hilal Kocakara'yı kadrosuna kattı.

2002 doğumlu ve 1.81 boyundaki Hilal Kocakara, kariyerinde Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor, Bolu Belediyesi, Beşiktaş, Zerenspor ve İlbank formalarını giydi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hoş geldin Hilal Kocakara. Pasör Hilal Kocakara, 2025-2026 sezonu sonuna kadar mavi-beyaz formamız altında takımımızın başarısı için mücadele edecek. Birlikte nice başarılara".

