DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.770.592,12 -0,44%

Aydın Büyükşehir, Hilal Kocakara'yı Kadrosuna Kattı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2002 doğumlu pasör Hilal Kocakara'yı 2025-2026 sezonu sonuna kadar transfer etti.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 17:15
Aydın Büyükşehir, Hilal Kocakara'yı Kadrosuna Kattı

Aydın Büyükşehir, Hilal Kocakara'yı Kadrosuna Kattı

Pasör transferi

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, son olarak İlbank forması giyen pasör Hilal Kocakara'yı kadrosuna kattı.

2002 doğumlu ve 1.81 boyundaki Hilal Kocakara, kariyerinde Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor, Bolu Belediyesi, Beşiktaş, Zerenspor ve İlbank formalarını giydi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hoş geldin Hilal Kocakara. Pasör Hilal Kocakara, 2025-2026 sezonu sonuna kadar mavi-beyaz formamız altında takımımızın başarısı için mücadele edecek. Birlikte nice başarılara".

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, SON OLARAK İLBANK FORMASI GİYEN PASÖR HİLAL KOCAKARA'YI KADROSUNA...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, SON OLARAK İLBANK FORMASI GİYEN PASÖR HİLAL KOCAKARA'YI KADROSUNA KATTI.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TFF 2. Lig: İnegölspor 3-1 Altınordu — Taner Gümüş çift golle galibiyeti getirdi
2
Aydın Büyükşehir, Hilal Kocakara'yı Kadrosuna Kattı
3
TFF 2. Lig: Muğlaspor 1-1 Kastamonuspor
4
Sakaryaspor’da Enes Zengin 47. Başkan Oldu
5
Boluspor 4-1 Serikspor — Trendyol 1. Lig 19. Hafta
6
Derbide Genç Sürpriz: Fenerbahçe'de Haydar Karataş ve Alaettin Ekici

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti