Aymeric Laporte, Al Nassr'dan Athletic Bilbao'ya FIFA Onayıyla Transfer

Athletic Bilbao, Al Nassr'dan 31 yaşındaki Aymeric Laporte'u FIFA onayıyla transfer etti; kulüp tescil için FIFA'dan muafiyet talep etmişti.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 21:05
31 yaşındaki stoper resmen kadroya katıldı

Athletic Bilbao, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan Aymeric Laporte'u kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüp açıklamasına göre, 31 yaşındaki İspanyol milli futbolcunun transferi FIFA onayıyla gerçekleşti.

Kulüp daha önce transferin, kulüp kontrolü dışındaki etkenler nedeniyle zamanında tamamlanamadığını belirtmiş; Athletic Bilbao, oyuncunun tescil işlemlerini tamamlamak için FIFA'ya muafiyet talebinde bulunmuştu. Bu başvurunun ardından transfer resmiyet kazandı.

Tecrübeli stoper, altyapısında yetiştiği Athletic Bilbao'da 2012-2018 yılları arasında forma giymiş; bu dönemde toplam 222 maçta görev almış ve 10 gol kaydetmişti.

Kulüp ve oyuncunun resmi açıklamalarıyla netlik kazanan transfer, Athletic taraftarları tarafından yakından izleniyor.

