Baba-Oğul Off-Road Tutkusu Yarış Pistiyle Buluşuyor

Babanın Off-Road Tutkusu Oğluna Geçti

Transanatolia ve Türkiye Baja şampiyonluklarına sahip otomobil sporcusu Murat Kamil Altun, off-road tutkusunu oğlu Emir Fatih Altun'a aktarıyor. Oğlunun yardımcı pilotluğunu üstlenen Altun, birlikte yarışmaya başladı.

Adrenalin Dolu Bir Geçmiş

İstanbul'da ticaretle uğraşan 50 yaşındaki Murat Kamil Altun, yaklaşık beş yıl önce otomobil sporlarına ilgi duymaya başladı. Amatör olarak başladığı bu serüvende, kısa sürede profesyonel düzeye yükseldi. Eğitim aldığı alanda kazandığı tecrübe ile katıldığı yarışlarda iki Transanatolia ve iki Türkiye Baja Kupası birinciliği elde etti.

Yeni Başarılar İçin Hedefler

Baba Altun'un off-road tutkusunu benimseyen 19 yaşındaki oğlu Emir Fatih Altun, endüstri mühendisliği okuyor ve yardımcı pilot olarak yarışlara katılıyor. İkili, pistlerde yeni zaferler elde etmek için birlikte çalışmayı planlıyor.

Bolu'daki İlk Yarış Deneyimi

Baba-oğul, 25-27 Ekim tarihlerinde Bolu'da düzenlenen Türkiye Baja Şampiyonası'nda ilk profesyonel yarışlarına çıktı. Bu yarışta 60 sporcunun katıldığı parkurlarda mücadele ederek deneyim kazandılar.

Murat Kamil Altun'un Düşünceleri

Murat Kamil Altun, AA muhabirine verdiği röportajda, 2019'dan beri devam ettikleri sporda oğluyla yeni heyecanlar yaşamak istediğini belirtti. Araç değişikliği yaparak yarışlara katıldıklarını ifade eden Altun, kalan yarışların gelecek yıl için hazırlık niteliğinde olduğunu vurguladı.

Emir Fatih Altun'un Duyguları

Emir Fatih Altun, Bolu'daki ilk yarışının kendisi için çok önemli olduğunu belirtti. "Babamla yarıştığım için heyecanlıyım. Onunla yarışmayı her zaman hayal ediyordum," diyen genç sporcu, yeni ehliyet aldığı için ilk defa babasının araç koltuğuna oturduğunu ve bu durumu güzel bir his olarak ifade etti.

Bu baba-oğul ikilisinin off-road tutkusunun nasıl birlikte pekiştiği ve gelecekte yarışı nasıl şekillendireceği merakla bekleniyor.

Transanatolia ve Türkiye Baja şampiyonlukları bulunan otomobil sporcusu Murat Kamil Altun'un (sağda) off-road tutkusu, endüstri mühendisliği okuyan oğlu 19 yaşındaki Emir Fatih Altun'a (solda) da geçti. Baba Altun, yardımcı pilotluğunu yapmaya başlayan oğluyla pistlerde yeni başarılara ulaşmayı hedefliyor.

Transanatolia ve Türkiye Baja şampiyonlukları bulunan otomobil sporcusu Murat Kamil Altun'un (sağda) off-road tutkusu, endüstri mühendisliği okuyan oğlu 19 yaşındaki Emir Fatih Altun'a (solda) da geçti. Baba Altun, yardımcı pilotluğunu yapmaya başlayan oğluyla pistlerde yeni başarılara ulaşmayı hedefliyor.