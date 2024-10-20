Bahri Tanrıkulu, Türkiye Tekvando Federasyonunun Yeni Başkanı Oldu

Bahri Tanrıkulu, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanlığına Seçildi

Türkiye Tekvando Federasyonu 6. olağan genel kurulu Crowne Plaza'da gerçekleştirilerek Bahri Tanrıkulu başkanlığa seçildi. Tanrıkulu, 257 delegenin katılımıyla gerçekleşen seçimde, tek aday olarak girdiği seçimde, 186 oy kullanıldı ve bunların 181'ini alarak başkanlığı kazandı. 5 oy ise geçersiz sayıldı.

Yeni Yönetim Kurulu Oluşturuldu

Tanrıkulu başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda İbrahim Özbay, Engin Sarıkaya, Ünal Karadağ, Aydın Süha, Gökhan Çetinkaya, Ragıp Bingöl, İlkay Sağır, Volkan Akpınar, Bora Selim ve Bekir Karaman görev alacak.

Metin Şahin, Delegelerin İradesine Dikkat Çekti

Eski başkan Metin Şahin, genel kurulda yaptığı konuşmada, 21 yıllık yönetim dönemi boyunca gerçekleştirdiği faaliyetleri anlatarak, delegelerin iradesinin hukuksuz bir şekilde hiçe sayıldığını savundu.

Bahri Tanrıkulu’ndan Tekvando İçin Yenilikçi Vaatler

Tanrıkulu, tekvandoya olan bağlılığını ve gelecekteki hedeflerini belirterek, Türk tekvandosunu uluslararası alanda en iyi yere taşımayı amaçladığını dile getirdi. Ayrıca, sporcuların daha iyi koşullarda antrenman yapması için gereken adımları atma sözü verdi.

Dünya Tekvando Birliği Yetkilisinden Seçim sürecine Yönelik Endişeler

WT Küresel Dürüstlük Birimi Başkanı Corbin Min, genel kurulda yaptığı açıklamada, seçimin meşruiyeti ve adil olduğu konusunda endişelerini dile getirdi. Min, seçimlerin uluslararası standartlara uygun olmasının önemine vurgu yaptı.

Seçimin ardından, Bahri Tanrıkulu, Türk tekvandosunu daha iyi bir geleceğe taşımak için gerekli çalışmaları yapacaklarını bildirdi. Önümüzdeki günlerde federasyonun yeni hedefleri ve stratejileriyle ilgili daha fazla bilgi paylaşılacağı belirtildi.

Türkiye Tekvando Federasyonu 6. olağan genel kurulu 300 delegenin katılımıyla Crowne Plaza'da yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Bahri Tanrıkulu ve mevcut başkan Metin Şahin de salonda hazır bulundu.

Türkiye Tekvando Federasyonu 6. olağan genel kurulu 300 delegenin katılımıyla Crowne Plaza'da yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Bahri Tanrıkulu ve mevcut başkan Metin Şahin de salonda hazır bulundu.

Türkiye Tekvando Federasyonu 6. olağan genel kurulu 300 delegenin katılımıyla Crowne Plaza'da yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Bahri Tanrıkulu ve mevcut başkan Metin Şahin de salonda hazır bulundu.

Türkiye Tekvando Federasyonu 6. olağan genel kurulu 300 delegenin katılımıyla Crowne Plaza'da yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Bahri Tanrıkulu ve mevcut başkan Metin Şahin de salonda hazır bulundu.