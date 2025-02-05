Balkan Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti

Balkan Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı

Balkan Halter Federasyonu Yönetim Kurulu'nun ikinci toplantısı, Türkiye Halter Federasyonu (THF) koordinesinde İstanbul'da yapıldı. Toplantıya önemli isimler katıldı.

Katılımcılar ve Gündem

THF'nin açıklamasına göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu toplantıya, Balkan Halter Federasyonu Başkanı Elez Gjoza, Balkan Halter Federasyonu Asbaşkanı ve Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Kosova Halter Federasyonu Başkanı Astrit Hasani, Romanya Halter Federasyonu Başkanı Alexandru Padure, Bulgaristan Halter Federasyonu Başkanı Stefan Botev, Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) Yönetim Kurulu Üyesi Attila Adamfi, Bosna Hersek Halter Federasyonu Genel Sekreteri Nedim Masic, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ve eski Avrupa Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş katıldı.

Toplantı İle İlgili Değerlendirmeler

Yeni kurulan Balkan Halter Federasyonu Yönetim Kurulu'nun ikinci toplantısını Türkiye'de yapmanın mutluluğunu ifade eden Talat Ünlü, "Ülkemizde Balkan ülkelerinin temsilcilerini ağırlamak bizim için mutluluk verici. Balkan ülkeleri ile ortak geliştireceğimiz kamp programları, uluslararası müsabakalar ve organizasyonlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca İstanbul'da yapılacak 2027 Avrupa Oyunları ile ilgili salonlardaki son durumumuzu değerlendirdik. Çok verimli bir şekilde Balkan Halter Federasyonumuzun ikinci toplantısına ev sahipliği yaptık, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Balkan Halter Federasyonu Yönetim Kurulu'nun ikinci toplantısı, Türkiye Halter Federasyonu (THF) koordinesinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Balkan Halter Federasyonu Yönetim Kurulu'nun ikinci toplantısı, Türkiye Halter Federasyonu (THF) koordinesinde İstanbul'da gerçekleştirildi.