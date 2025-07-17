Bandırmaspor'dan Emirhan Acar Transferi

Bandırmaspor'dan Yeni Transfer: Emirhan Acar

Trendyol 1. Lig'in önde gelen ekiplerinden Bandırmaspor, kadrosunu güçlendirmek için Emirhan Acar ile anlaştı.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Emirhan, genç yaşına rağmen potansiyeliyle dikkat çeken bir oyuncu olarak Bandırmaspor'un geleceğinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Bu transfer, takımın futbol felsefesine uygun bir şekilde genç yeteneklere yatırım yapma çabasının bir parçası olarak görülüyor. Emirhan'ın Bandırmaspor'a önemli katkılarda bulunması ve bu süreçte kendini geliştirmesi hedefleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Emirhan Acar'ı (solda) kadrosuna dahil etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Emirhan Acar'ı (solda) kadrosuna dahil etti.