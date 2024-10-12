Barış Korkmaz Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Oldu

Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nda Yeni Dönem

Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) Başkanlığı’na Barış Korkmaz seçildi. 6. olağan genel kurul, TZOB Otel’de gerçekleştirildi.

Denetim Raporu İbra Edilmedi

Divan başkanlığını Abdullah Albunar’ın üstlendiği genel kurulda, faaliyet raporu kabul edilirken denetim raporu onaylanmadı.

Seçim Sonuçları

Mevcut başkan Tolga Han Çinkitaş'ın aday olmadığı seçimde Barış Korkmaz ve Yusuf Gül arasında gerçekleşti. Korkmaz, kullanılan 220 oyun 127'sini alarak TDSF'nin yeni başkanı oldu. Gül ise 90 oy toplarken, 3 oy geçersiz sayıldı.

Yeni Yönetim Kurulu

Korkmaz’a yardımcılık edecek isimler arasında Zafer Coşkun, Fatih Özvezneci, Şenol Vefa Gülmez, Sidar Özalkak, Yeliz Yıldız, Şule Işıl Sözügüzel, Canberk Sayın, Arifhan Mehmet Kızılyalın, Faruk Kacır ve Satı Selin Pehlivan yer aldı.

Korkmaz'dan Vaatler

Göreve yeni başlayan Barış Korkmaz, 2006 yılından beri federasyonda çeşitli görevlerde bulunduğunu belirtti ve federasyonun geleceği için hızla bir yenilenme sürecine gireceklerini ifade etti. Korkmaz, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla camianın ortak hedeflerine ulaşacaklarını vurguladı.

Hedefler ve Projeler

Korkmaz, kulüpleri desteklemek, yarışma sayılarını ve kalitesini artırmak ve yeni sponsorlar kazandırmak için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, dans sporlarının dijital dünyada daha etkin bir şekilde yer alması için gerekli adımları atacaklarını kaydetti.

"Eğitimden ekonomiye, sporcu gelişiminden altyapı yatırımlarına kadar her konuyu çalıştaylarda ele alacağız. Federasyonun finansal gücünü artırmak adına iktisadi işletmemizi bir an önce kuracağız." diyerek sözlerine son verdi.

Türkiye Dans Sporları Federasyonunun (TDSF) 6. olağan genel kurulu, TZOB Otel'de yapıldı. Federasyonun Başkanlığı'na seçilen Barış Korkmaz, burada konuşma yaptı.

Türkiye Dans Sporları Federasyonunun (TDSF) 6. olağan genel kurulu, TZOB Otel'de yapıldı. Federasyonun Başkanlığı'na seçilen Barış Korkmaz, burada konuşma yaptı.