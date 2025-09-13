Başakşehir, Nuri Şahin ile prensipte anlaştı
Kulüpten resmi açıklama
RAMS Başakşehir, teknik direktörlük görevi için Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de, stadımızda bulunan basın toplantı odasında başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi.
Geçmiş karar
İstanbul ekibi, lige verilen milli arada teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırmıştı.