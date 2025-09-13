Başakşehir, Nuri Şahin ile prensipte anlaştı

RAMS Başakşehir, teknik direktörlük için Nuri Şahin ile prensipte anlaştığını ve 15 Eylül'de imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 11:40
Başakşehir, Nuri Şahin ile prensipte anlaştı

Başakşehir, Nuri Şahin ile prensipte anlaştı

Kulüpten resmi açıklama

RAMS Başakşehir, teknik direktörlük görevi için Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de, stadımızda bulunan basın toplantı odasında başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi.

Geçmiş karar

İstanbul ekibi, lige verilen milli arada teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırmıştı.

