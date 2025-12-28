DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.765.204,28 -0,29%

Serkan Özbalta: "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı" — Erzurumspor 1-0 Çorum FK

Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Çorum FK karşısındaki 1-0'lık galibiyetin moral ve sıralama için kritik olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 20:25
Serkan Özbalta: "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı" — Erzurumspor 1-0 Çorum FK

Serkan Özbalta: "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı"

Erzurumspor 1-0 Çorum FK — Trendyol 1. Lig 19. hafta

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında sahasında Çorum FK’yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Serkan Özbalta değerlendirmelerde bulundu.

Özbalta, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı" diyerek, araya girmeden önceki 3-5 günlük izin öncesinde takıma bir galibiyet daha gerektiğini vurguladı. Geçen hafta Bandırma maçını gol yemeden kazanarak sıralamada yukarı çıktıklarını, bu maçla da iki basamak daha yükselme ve rakiplerini altlarına alma şansını yakaladıklarını söyledi.

Hava koşullarına da değinen Özbalta, "Hava şartları gerçekten çok zordu. Kar yağışının ardından ayazın etkisiyle ilk yarıda iki takım da bundan etkilendi. Buna rağmen temiz bir maç oldu, oyun çok fazla durmadı. Tempo daha yüksek olabilirdi ama bu soğukta kolay değil" ifadelerini kullandı.

Özbalta, gol yemeden kazanmanın kendileri için çok değerli olduğunu belirterek ligin ilk yarısının bittiğini, önlerinde uzun bir ikinci yarı bulunduğunu ve aynı sabır, coşku, disiplin ve kararlılıkla yoluna devam etmeleri gerektiğini söyledi. Konuşmasını, "Oyuncularımı tebrik ediyorum" sözleriyle tamamladı.

ERZURUMSPOR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ SERKAN ÖZBALTA, ÇORUM FK MAÇININ ARDINDAN, "HAVA ŞARTLARI...

ERZURUMSPOR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ SERKAN ÖZBALTA, ÇORUM FK MAÇININ ARDINDAN, "HAVA ŞARTLARI GERÇEKTEN ÇOK ZORDU. KAR YAĞIŞININ ARDINDAN AYAZIN ETKİSİYLE İLK YARIDA İKİ TAKIM DA BUNDAN ETKİLENDİ" DEDİ.

ERZURUMSPOR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ SERKAN ÖZBALTA, ÇORUM FK MAÇININ ARDINDAN, "HAVA ŞARTLARI...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serkan Özbalta: "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı" — Erzurumspor 1-0 Çorum FK
2
TKİ Tavşanlı Linyitspor 2-0: 2 Eylülspor'u Ada Stadı'nda Yendi
3
Tunceli'de Dersimspor Altyapısına Yeni Spor Tesisi Müjdesi
4
Çeşme Belediyespor 0-0 Yelkispor
5
Hüseyin Eroğlu: "Beklemediğimiz Bir Skor Oldu" — Çorum FK
6
Karacabey Belediyespor - Fenerbahçe maçında sahaya patlayıcı atıldı; Karacabey 3-0
7
Sakaryaspor’da Enes Zengin 47. Başkan Oldu

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti