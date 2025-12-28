Serkan Özbalta: "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı"

Erzurumspor 1-0 Çorum FK — Trendyol 1. Lig 19. hafta

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında sahasında Çorum FK’yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Serkan Özbalta değerlendirmelerde bulundu.

Özbalta, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı" diyerek, araya girmeden önceki 3-5 günlük izin öncesinde takıma bir galibiyet daha gerektiğini vurguladı. Geçen hafta Bandırma maçını gol yemeden kazanarak sıralamada yukarı çıktıklarını, bu maçla da iki basamak daha yükselme ve rakiplerini altlarına alma şansını yakaladıklarını söyledi.

Hava koşullarına da değinen Özbalta, "Hava şartları gerçekten çok zordu. Kar yağışının ardından ayazın etkisiyle ilk yarıda iki takım da bundan etkilendi. Buna rağmen temiz bir maç oldu, oyun çok fazla durmadı. Tempo daha yüksek olabilirdi ama bu soğukta kolay değil" ifadelerini kullandı.

Özbalta, gol yemeden kazanmanın kendileri için çok değerli olduğunu belirterek ligin ilk yarısının bittiğini, önlerinde uzun bir ikinci yarı bulunduğunu ve aynı sabır, coşku, disiplin ve kararlılıkla yoluna devam etmeleri gerektiğini söyledi. Konuşmasını, "Oyuncularımı tebrik ediyorum" sözleriyle tamamladı.

ERZURUMSPOR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ SERKAN ÖZBALTA, ÇORUM FK MAÇININ ARDINDAN, "HAVA ŞARTLARI GERÇEKTEN ÇOK ZORDU. KAR YAĞIŞININ ARDINDAN AYAZIN ETKİSİYLE İLK YARIDA İKİ TAKIM DA BUNDAN ETKİLENDİ" DEDİ.