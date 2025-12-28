TKİ Tavşanlı Linyitspor 2-0: 2 Eylülspor'u Ada Stadı'nda Yendi

Maç Özeti

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 12. haftasında Kütahya temsilcisi TKİ Tavşanlı Linyitspor, Ada Stadı'nda Eskişehir ekibi 2 Eylülspor ile karşılaştı. Maçın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi ekip, henüz 6. dakikada İbrahim Zeytin’in golüyle 1-0 öne geçti.

Golden sonra baskısını sürdüren Linyitspor, 21. dakikada Ayberk’in golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 tamamlanırken maçın son düdüğüne kadar skoru koruyan Kütahya temsilcisi mücadeleyi 2-0 kazanarak sahadan üç puanla ayrıldı.

Teknik Direktörün Açıklaması

Maç sonrası konuşan TKİ Tavşanlı Linyitspor Teknik Direktörü Ahmet Yakak, takımıyla gurur duyduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

"İki haftadır sahada çok iyi mücadele eden bir takımımız var. Bugün çok iyi bir ilk yarı oynadık ve skoru aldık. İkinci yarıda oyunu biraz daha kontrolümüzde tutarak bitirdik. 2-0 kazandığımız için çok mutluyuz. Önümüzde uzun bir süreç var. Sezon başında da söylemiştim; Allah nasip ederse o şampiyonluk bayrağını sahanın ortasına dikmek istiyoruz. İstekle çalışmaya ve mücadele etmeye devam ederek Linyitspor’u hak ettiği yere getireceğiz."

Taraftar Desteği

Ada Stadı’nı dolduran kırmızı-siyahlı taraftarlar, maç boyunca takımlarını destekledi. Özellikle takımın en büyük taraftar grubu Tavşanlı Tayfa, maç sonunda futbolcuları tribüne çağırarak galibiyeti coşkuyla kutladı.

