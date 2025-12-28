DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.765.204,28 -0,29%

TKİ Tavşanlı Linyitspor 2-0: 2 Eylülspor'u Ada Stadı'nda Yendi

BAL 5. Grup 12. haftasında TKİ Tavşanlı Linyitspor, Ada Stadı'nda 2 Eylülspor'u 2-0 mağlup ederek üç puanı aldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 19:59
TKİ Tavşanlı Linyitspor 2-0: 2 Eylülspor'u Ada Stadı'nda Yendi

TKİ Tavşanlı Linyitspor 2-0: 2 Eylülspor'u Ada Stadı'nda Yendi

Maç Özeti

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 12. haftasında Kütahya temsilcisi TKİ Tavşanlı Linyitspor, Ada Stadı'nda Eskişehir ekibi 2 Eylülspor ile karşılaştı. Maçın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi ekip, henüz 6. dakikada İbrahim Zeytin’in golüyle 1-0 öne geçti.

Golden sonra baskısını sürdüren Linyitspor, 21. dakikada Ayberk’in golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 tamamlanırken maçın son düdüğüne kadar skoru koruyan Kütahya temsilcisi mücadeleyi 2-0 kazanarak sahadan üç puanla ayrıldı.

Teknik Direktörün Açıklaması

Maç sonrası konuşan TKİ Tavşanlı Linyitspor Teknik Direktörü Ahmet Yakak, takımıyla gurur duyduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

"İki haftadır sahada çok iyi mücadele eden bir takımımız var. Bugün çok iyi bir ilk yarı oynadık ve skoru aldık. İkinci yarıda oyunu biraz daha kontrolümüzde tutarak bitirdik. 2-0 kazandığımız için çok mutluyuz. Önümüzde uzun bir süreç var. Sezon başında da söylemiştim; Allah nasip ederse o şampiyonluk bayrağını sahanın ortasına dikmek istiyoruz. İstekle çalışmaya ve mücadele etmeye devam ederek Linyitspor’u hak ettiği yere getireceğiz."

Taraftar Desteği

Ada Stadı’nı dolduran kırmızı-siyahlı taraftarlar, maç boyunca takımlarını destekledi. Özellikle takımın en büyük taraftar grubu Tavşanlı Tayfa, maç sonunda futbolcuları tribüne çağırarak galibiyeti coşkuyla kutladı.

BÖLGESEL AMATÖR LİG 5. GRUP 12. HAFTASINDA TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR, SAHASINDA 2 EYLÜLSPOR'U 2-0...

BÖLGESEL AMATÖR LİG 5. GRUP 12. HAFTASINDA TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR, SAHASINDA 2 EYLÜLSPOR'U 2-0 MAĞLUP ETTİ.

BÖLGESEL AMATÖR LİG 5. GRUP 12. HAFTASINDA TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR, SAHASINDA 2 EYLÜLSPOR'U 2-0...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serkan Özbalta: "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı" — Erzurumspor 1-0 Çorum FK
2
TKİ Tavşanlı Linyitspor 2-0: 2 Eylülspor'u Ada Stadı'nda Yendi
3
Tunceli'de Dersimspor Altyapısına Yeni Spor Tesisi Müjdesi
4
Çeşme Belediyespor 0-0 Yelkispor
5
Hüseyin Eroğlu: "Beklemediğimiz Bir Skor Oldu" — Çorum FK
6
Karacabey Belediyespor - Fenerbahçe maçında sahaya patlayıcı atıldı; Karacabey 3-0
7
Sakaryaspor’da Enes Zengin 47. Başkan Oldu

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti