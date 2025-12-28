DOLAR
Karacabey Belediyespor - Fenerbahçe maçında sahaya patlayıcı atıldı; Karacabey 3-0

Karacabey Belediyespor-Fenerbahçe maçında sahaya patlayıcı atılmasıyla 45 dakika duran mücadeleyi Karacabey 3-0 kazandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 19:51
Müsabaka 45 dakika durdu, Karacabey 3-0 galip

TVF Erkekler 2. Ligi 2. Grup’ta oynanan maçta Karacabey Belediyespor evinde Fenerbahçe Medicana takımını ağırladı. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk iki seti Karacabey Belediyespor lehine 2-0 tamamlandı.

Karşılaşmanın 3. setinin başında, Fenerbahçe taraftarlarının sahaya patlayıcı ve yanıcı madde atmasıyla birlikte ortam bir anda karıştı. Rakip taraftarlara Karacabeyli seyircilerin de karşılık vermesi üzerine müsabaka 45 dakika durmak zorunda kaldı.

Polis müdahalesiyle salon dışına çıkarılarak otobüslere bindirilen Fenerbahçe taraftarları bölgeden uzaklaştırıldı. Yaşanan aranın ardından maç kaldığı yerden devam etti ve Karacabey Belediyespor karşılaşmayı 3-0 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

