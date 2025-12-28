Karacabey Belediyespor - Fenerbahçe maçında sahaya patlayıcı atıldı; Karacabey 3-0

Karacabey Belediyespor - Fenerbahçe maçında saha karıştı

Müsabaka 45 dakika durdu, Karacabey 3-0 galip

TVF Erkekler 2. Ligi 2. Grup’ta oynanan maçta Karacabey Belediyespor evinde Fenerbahçe Medicana takımını ağırladı. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk iki seti Karacabey Belediyespor lehine 2-0 tamamlandı.

Karşılaşmanın 3. setinin başında, Fenerbahçe taraftarlarının sahaya patlayıcı ve yanıcı madde atmasıyla birlikte ortam bir anda karıştı. Rakip taraftarlara Karacabeyli seyircilerin de karşılık vermesi üzerine müsabaka 45 dakika durmak zorunda kaldı.

Polis müdahalesiyle salon dışına çıkarılarak otobüslere bindirilen Fenerbahçe taraftarları bölgeden uzaklaştırıldı. Yaşanan aranın ardından maç kaldığı yerden devam etti ve Karacabey Belediyespor karşılaşmayı 3-0 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

