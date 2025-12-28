Tunceli'de Dersimspor Altyapısına Yeni Spor Tesisi Müjdesi

Vali Aygöl: Altyapı yatırımıyla uzun vadeli güçlenme hedefleniyor

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Burmageçit Köyü'nde bulunan spor tesislerinde yaptığı incelemeler sırasında Dersimspor altyapısına yönelik kalıcı bir yatırımın hayata geçirileceğini açıkladı.

İncelemeler, Dersim Spor ile Serhat Ardahan arasında oynanan futbol müsabakasının ardından gerçekleştirildi. Vali Aygöl, yatırımı uzun vadede büyük önem taşıyan bir adım olarak nitelendirerek, tesisin altyapıyı güçlendireceğini belirtti.

Vali Aygöl, il genelinde spora yetenekli çocukların erken yaşta keşfedilmesinin ve altyapıdan yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti. Bu kapsamda planlanan yeni spor tesisi'nin özellikle ilimizin "en büyük köy" statüsündeki Burmageçit Köyü'nün yatırım için önemli bir merkez olacağını vurguladı.

Şefik Aygöl, altyapı çalışmalarının gecikmeden başlatılması gerektiğini ifade ederek, projenin Dersimspor'un geleceğine katkı sağlayacağını söyledi.

