Hüseyin Eroğlu: "Beklemediğimiz Bir Skor Oldu" — Çorum FK

Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Trendyol 1. Lig 19. haftasında Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlubiyeti 'beklemediğimiz bir skor' olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 20:28
Hüseyin Eroğlu: "Bizim adımıza beklemediğimiz bir skor oldu"

Trendyol 1. Lig 19. hafta: Erzurumspor FK 1-0 Çorum FK

Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, deplasmanda oynadıkları Erzurumspor FK karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında maçın beklenmedik bir sonuçla tamamlandığını belirtti.

Eroğlu, "Bizim adımıza beklemediğimiz bir skor oldu. Son üç haftada hem oyun hem de skor anlamında iyi bir performans sergilemiştik." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, mücadeledeki zorluklara değinerek, "Bugün hava şartları zordu ama bu iki takım için de geçerliydi. Oyun genel anlamda dengeli geçti. İlk yarıda topa sahip olduğumuz bölümlerde pas kalitesini biraz daha artırabilseydik daha verimli olabilirdik. Hem biz hem rakip üretmekte zorlandı." dedi.

İkinci yarı performansını değerlendiren Eroğlu, "İkinci yarıya istediğimiz gibi başlayamadık. Daha sonra oyunu dengeledik ama çok fazla üretken olamadık. Üretemediğiniz zaman gol atma şansınız da azalıyor. Rakibimizin çok baskılı bir oyun oynadığını söyleyemem. Kazanmak için coşkumuzu ve enerjimizi daha yukarı çekmemiz gerekiyor." yorumunu yaptı.

Maçtaki golün bir bireysel hatadan kaynaklandığını vurgulayan teknik direktör, "Yaptığımız bireysel bir hata sonucunda kalemizde golü gördük. Bu bizi üzdü. Golden sonra oyunu çevirebileceğimiz pozisyonlar yakaladık ancak değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, ayrıca, "İlk yarıyı 32 puanla tamamladık. Şimdi önümüzde yeni bir ikinci yarı var. Güçlü bir şekilde devam edip hedefimiz olan Süper Lig’e çıkmayı planlıyoruz. Çorum FK olarak sezon sonunda Süper Lig’de olacağımızı net bir şekilde söylüyorum" diyerek hedeflerini yineledi.

