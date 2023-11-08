Bayern Münih maçı öncesi Muslera'dan güzel haber geldi

Okan Buruk Muslera ile ilgili müjdeyi maç öncesinde verdi! Tüm detaylar haberimizde.

Bayern Münih maçı öncesi Muslera'dan güzel haber geldi
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Bayern Münih maçından önce kaleci Muslera ile ilgili güzel haber geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

OKAN BURUK'TAN MUSLEREA MÜJDESİ

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa maçında sakatlanan ve önümüzdeki maçlarda yer alamayacağı öğrenilen Fernando Muslera ile ilgili Okan Buruk önemli açıklamalar yaptı. Bayern Münih maçından önce önemli açıklamalar dile getiren Okan Buruk şu sözlere yer verdi; 'Turnuvada olmak çok önemli, gruplardan çıkmak isteriz. Türk takımları yalnızca 5 kere gruplardan çıktı ve 3 tanesi Galatasaray. Devam etmek istiyoruz. 

muslera ile ilgili olumlu açıklamalar

Bayern Münih maçından önce analizlerimizi yaptık, hazırlıklarımızı tamamladık. Planlarımız ilk maçta olduğu gibi birçok pozisyona girebilmek ancak bunları gole çevirmemiz gerekiyor. İlk maçın ilk yarısında güzel bir top oynadık ama skora çeviremedik. Sahada kazanmamız gerekiyor ve elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Çok önemli takıma karşı maça çıkıyoruz. Savunma gücümüzü de artırmamız gerektiğinin farkındayız. Muslera antrenmanda bizimleydi, olumsuz bir şey yaşanmadı. Durumuna göre karar vereceğiz, doktoru da oynarsa kötüye gitmeyeceğini dile getirdi.' 

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