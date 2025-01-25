Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Kaloğlu'dan İstifa İfadesi: 'Yönetimle Değerlendireceğim'

Kayserispor'un Acı Kaybı ve Kaloğlu'nun Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Net Global Sivasspor karşısında aldığı 5-2'lik mağlubiyet sonrası Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kaloğlu, "Ben ve ekibimin yapacakları bir yere kadar, yönetimle bir değerlendirme yapacağım" şeklinde konuştu.

Maçın İlk Yarısı Hüsranla Sonuçlandı

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki basın toplantısında Kaloğlu, "Üzücü bir karşılaşma oldu. Kazanmak için geldik ve buna inanıyorduk. Ancak son birkaç gündeki sakatlıklar, düzenimizi bozdu" dedi. Erken yedikleri golün ardından oyun disiplinlerinin bozulduğunu ifade eden Kaloğlu, "Hiç beklemediğimiz bir oyuncudan gelen kırmızı kart, ikinci büyük etken oldu" diye belirtti.

İkinci Yarıda Takımını Gururlandırdı

Kaloğlu, ikinci yarıda oyuncularıyla gurur duyduğunu vurgulayarak, "3-0 geride olmamıza ve 10 kişi kalmamıza rağmen takıma inananlar oldu. 4-5 net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Ancak dönen toplar bize gol olarak döndü" şeklinde konuştu.

İstifa Sinyali: 'Kendi Verilerimi Paylaşacağım'

İstifa kararının işareti olduğu yönündeki soruya Kaloğlu, "Evet, istifa kararının işaretiydi. Bazı verileri paylaşacağım ve hak etmediğimiz durumları anlatacağım" yanıtını verdi. "Takım, geçen sezon galibiyet dahi alamamıştı. Bize gelirken 26 maçta yalnızca 1 galibiyetleri vardı" dedi.

Taraftar Tepkilerini Değerlendirdi

Kaloğlu, taraftarlar tarafından gelen eleştirilerin haksız olduğunu belirtti. "İki maçta 4 puan alsak da tepkiler devam etti. Dünyanın hiçbir yerinde yeni gelmiş bir hoca böyle bir durumda istifaya çağrılmaz" diyerek, Kayseri camiasının durumu iyi bildiğini vurguladı.

Önümüzdeki Maçlar İçin Ümit Verdi