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Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Golüyle Vitoria'yı Geçti

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın Vitoria karşısında 1-0 kazandığı maçta 10. golünü attı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 23:23
Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Golüyle Vitoria'yı Geçti

Kerem Aktürkoğlu ile Benfica'nın Zaferi

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 13. haftasında Benfica, konuk ettiği Vitoria'yı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 29. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Maç, Luz Stadı'nda gerçekleştirildi ve ev sahibi ekip ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Performansı

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Benfica, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Müsabakada 78. dakikada oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu, bu sezonki 10. golünü kaydederek dikkat çekti.

Benfica'nın diğer milli futbolcusu Orkun Kökçü, sarı kart cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Bu galibiyetle Benfica, puanını 31'e çıkarırken, Vitoria 21 puanda kaldı.

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