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Berke Saka'nın Paris 2024 Olimpiyatları Performansı

Milli yüzücü Berke Saka, 100 metre sırtüstü elemelerinde yarı finale kalamadı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 15:46
Berke Saka'nın Paris 2024 Olimpiyatları Performansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzücümüz Berke Saka'nın Performansı

Milli yüzücümüz Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre sırtüstü disiplininde elemeleri geride bıraktı. La Defense Arena'da gerçekleşen yarışlarda, 55.85 saniyelik derecesiyle serisini 7'nci sırada tamamlayan Saka, genel sıralamada ise 40. basamakta yer aldı.

Yarı Finale Kalma Mücadelesi

Berke Saka, bu sonuçla birlikte yarı finale yükselemeyerek olimpiyat serüvenine burada veda etti. Ancak, sporcumuzun 200 metre bireysel karışık kategorisinde mücadele etmeye devam edeceği bilgisini de mutlulukla duyuruyoruz.

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