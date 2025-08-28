DOLAR
Beşiktaş 0-1 Lausanne — UEFA Konferans Ligi Play-off (İlk Yarı)

Beşiktaş-Lausanne rövanşında ilk yarı Lausanne'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi; Butler-Oyedeji'nin golü skoru belirledi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 21:00
İlk Yarı Özeti

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşındaki Beşiktaş-Lausanne maçının ilk yarısı, İsviçre temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

19. dakika: Rafa Silva'nın sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası yakınına çıkardığı pasa uygun durumdaki Abraham gelişine vurdu; savunma topu uzaklaştırdı.

29. dakika: Sol taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Paulista'nın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

42. dakika: Ceza sahası içinde Rafa Silva'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Abraham'ın şutunda kaleci Letica meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

45+1. dakika — Gol: Sağ kanattan Mouanga'nın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Butler-Oyedeji, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Lausanne, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

