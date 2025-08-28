Beşiktaş 0-1 Lausanne — UEFA Konferans Ligi Play-off (İlk Yarı)
İlk Yarı Özeti
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşındaki Beşiktaş-Lausanne maçının ilk yarısı, İsviçre temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
19. dakika: Rafa Silva'nın sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası yakınına çıkardığı pasa uygun durumdaki Abraham gelişine vurdu; savunma topu uzaklaştırdı.
29. dakika: Sol taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Paulista'nın kafa vuruşu yandan auta çıktı.
42. dakika: Ceza sahası içinde Rafa Silva'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Abraham'ın şutunda kaleci Letica meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
45+1. dakika — Gol: Sağ kanattan Mouanga'nın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Butler-Oyedeji, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
Lausanne, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.