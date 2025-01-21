Beşiktaş, 251. Avrupa Kupası Sınavına Çıkıyor

Beşiktaş, Avrupa Kupalarında 251. Sınavını Veriyor

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki toplam 251. maçı olacak.

Daha önceki 250 mücadelede 94 galibiyet, 49 beraberlik ve 107 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, Avrupa arenalarında 334 gol atarken, kalesinde 382 gol gördü.

Beşiktaş'ın Avrupa Kupalarındaki Performansı

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı ise şu şekilde:

Organizasyon:

Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi: 89 maç (27 galibiyet, 19 beraberlik, 43 yenilgi)

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi: 129 maç (56 galibiyet, 24 beraberlik, 49 yenilgi)

Kupa Galipleri Kupası: 20 maç (4 galibiyet, 12 beraberlik, 4 yenilgi)

UEFA Avrupa Konferans Ligi: 12 maç (7 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi)

TOPLAM: 250 maç (94 galibiyet, 49 beraberlik, 107 yenilgi)

İspanyol Ekiplerine Karşı 17. Maç

Beşiktaş, İspanya temsilcileriyle 16 kez karşılaştı ve bu maçlarda toplamda 3 galibiyet, 3 beraberlik ile 10 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, kalesinde ise 34 gol gördü.

13 Sezon Aradan Sonra İspanyol Rakip

Bu maç, Beşiktaş'ın 13 yıl aradan sonra bir İspanyol ekibiyle Avrupa'da mücadele edecek olması açısından önemli. En son 2011-2012 sezonunda Atletico Madrid ile karşılaşmıştı.

Athletic Bilbao ile 4. Randevu

Beşiktaş, Athletic Bilbao ile toplamda 4 kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 3 maçta İspanyol ekibi 2 kez kazandı, 1 kez de Beşiktaş galip geldi.

Çeyrek Finale Üç Kez Yükseldi

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. İlk olarak 1986-1987 sezonunda, ardından 2002-2003 ve son olarak 2016-2017 sezonunda çeyrek finale adını yazdırdı.

Avrupa'daki En Farklı Sonuçlar

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek en farklı galibiyetini elde etti. En büyük mağlubiyetini ise 2007-2008 sezonunda Liverpool'a karşı 8-0'lık sonuçla yaşadı.

Avrupa'da En Golcü Oyuncu: Oktay Derelioğlu

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu olup, 1993-1999 yılları arasında oynadığı süre boyunca 14 gol kaydetmiştir. Onu 13 golle Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun takip etmektedir.