Beşiktaş 3-1 Kocaelispor: Sergen Yalçın "3 puan oyundan daha değerli"

Sergen Yalçın: "Oyunun sonunda alınan 3 puan oyundan daha değerli bizim için." Beşiktaş Kocaelispor'u 3-1 yendi; Tammy Abraham'ın durumu MR sonrası netleşecek.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 22:56
Maçın ardından

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Oyunun sonunda alınan 3 puan oyundan daha değerli bizim için"

Yalçın, maçla ilgili olarak, "Kolay bir oyun olmadı. Rakibimiz çok mücadele etti. Çok iyi başladık ve öne geçtik. Sonra takımda bir rehavet oldu ve rakip oynamaya başladı. Oyun bazı bölümlerde bizde bazı bölümlerde rakipteydi. Erken yediğimiz gol motivasyonun düşmesine sebep oldu. Oyunun sonunda alınan 3 puan oyundan daha değerli bizim için. Oyuncular zor bir süreçten geçiyor. Birlikte oynayan oyuncuları bir araya getiremiyoruz. Her şeye rağmen kötü bir gece olmadı. Kazanmak çok önemliydi. 3 puan bizim için işin mutlu eden tarafı."

Derbi ve kadro değerlendirmesi

Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbiye de değinen Yalçın, "Galatasaray'a yarınki maç için başarılar dilerim. Zor bir maç. 18-19 yaşından beri derbi oynuyorum. Derbinin havası, mantalitesi, konsantrasyonu başkadır. İyi hazırlanmak lazım. Oynayacağımız takım ligin en iyi takımı diyebiliriz. Biz de ona göre hazırlanacağız. Derbidir, sonucu belli olmaz."

Yalçın, önümüzdeki hafta hangi kadroyla çıkacaklarına ilişkin ise "Önümüzdeki hafta hangi kadroyla çıkacağımızın cevabını şu an veremem, bunun için 5-6 günlük süreç var. Çok birlikte oynayan bir oyuncu grubu değiliz. Fiziksel olarak hazır olduğumuzu söylemek zor. Bu eksikler bizi eksiye düşürüyor. Durumu toparlamak için ciddi çalışıyoruz. Milli arada ciddi antrenmanlar yaptık. Takımı maksimum seviyeye getirmeyi planlıyoruz ama kolay değil. Bizim için de zor bir süreç. Kadro kurulmuş, her şey bitmiş. Bir teknik direktör için en zor başlanan dönem. İlerleyen haftalarda toparlanacağız ama ne kadar toparlanacağımızı göreceğiz. Haftaya zor bir derbi oynayacağız. Bekleyip göreceğiz."

Savunma ve sakatlık

Savunma hattındaki değişikliklerle ilgili konuşan Yalçın, "3 yabancı, 1 Türk stoperimiz var. Doğru ikiliyi bulmaya çalışıyoruz. Belli bir yere kadar tandem değişerek oynayabilir diye düşünüyorum."

Sergen Yalçın, sakatlanarak oyundan çıkan Tammy Abraham'ın omzunun çıktığını ve durumun yarın yapılacak MR sonrası netleşeceğini söyledi.

