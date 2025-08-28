Beşiktaş Avrupa'ya Veda Etti: Lausanne 1-0'la Play-off'u Geçti
Maç Özeti
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş, rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lausanne'a 1-0 mağlup olarak Avrupa macerasına veda etti. Siyah-beyazlı ekip, ilk maçtaki 1-1'lik sonucun ardından evinde oynanan karşılaşmayı kazanamayınca kupaya veda etti.
Önemli Anlar
46. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orta sahanın solunda, taç çizgisine yakın noktada Lausanne forması giyen Soppy'ye kayarak müdahale eden Uduokhai, hakem Jakob Kehlet tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
57. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Diakite topun kontrolünü kaybetti. Ndidi'nin hatası sonrası altıpas önünde topu önünde bulan Lekoueiry'nin şutunda kaleci Mert Günok golü engelledi.
64. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte, ceza sahası sağ çaprazından Ndidi'nin kale önüne indirdiği topa arka direkte Abraham dokunamadı ve meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
68. dakikada Lekoueiry'nin ceza sahasının hafif sağ çaprazından plase vuruşunda kaleci Mert Günok uçarak topu tokatladı.
85. dakikada Lausanne kontratağında ceza sahasına sol çaprazdan giren Ajdini'nin şutunda top, Orkun Kökçü'ye de çarparak az farkla kornere çıktı.
Maç Sonucu
Beşiktaş, karşılaşmayı 0-1 kaybetti ve UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.