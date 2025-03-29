Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Galatasaray Galibiyeti Açıklaması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Galatasaray Zaferine Değerlendirme

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 yenerek elde ettikleri derbi zaferi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Adalı, siyah-beyazlı takımın başarılarıyla taraftarlarına bayram sevinci yaşattığını belirtti. Adalı'nın açıklamaları şöyle:

"Maçtan önce yapılan haksızlıklara ve adaletsizliklere en güzel cevabı sahada verdik. Yerli hakem de yönetse, yabancı hakem de yönetse, federasyon kendisi de yönetse, biz bu maçı kazanacağız dedik, galip geldik."

Beşiktaşlıları bu güzel günlere ve mutluluklara layık gören başkan, takımın camia desteğiyle daha büyük zaferlere imza atacağına inandığını ifade etti.

"Sahasındaki bütün derbileri kazanarak taraftarını mutlu eden Beşiktaş'ımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Ayrıca camiamıza önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum; tarih bir kere yazılmıştır, namağlup tek şampiyon Beşiktaş'tır. Beşiktaş camiasına ait tüm ferdlerin bayramı kutlu olsun; sağlık, huzur ve Beşiktaş'ımızın başarılarıyla dolu güzel günler diliyorum."