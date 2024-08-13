Beşiktaş Efsanesi Süleyman Seba'dan Anılar

Beşiktaş'ın Efsane Başkanı: Süleyman Seba

Beşiktaş'ın onursal başkanı ve futbolculuk kariyeri ile camianın simgesi haline gelen Süleyman Seba, vefatının 10. yılında anılıyor. Erken Yaşam ve Futbola Başlangıç

1926'da Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğan Seba, Kabataş Erkek Lisesi'nde eğitim gördü. Küçük yaşta futbol hayatına adım atan Seba, 1943'te Beşiktaş genç takımında oynamaya başladı ve kısa sürede kaptanlığa terfi etti. Futbol Kariyeri ve Başarılar

Beşiktaş A takımında 5 kez İstanbul Ligi şampiyonluğu kazanan Seba, 1946'da Fenerbahçe derbisindeki performansıyla dikkat çekti. Futbolculuk kariyeri, 1954 yaşında menisküs sakatlığı nedeniyle sona erse de Beşiktaş'a olan tutkusu hiç azalmadı.

Seba, 1963'te Beşiktaş yönetiminde yer aldı ve 1984'te başkan oldu. Başkanlığı süresince Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile güçlü bir rekabet içine girdi ve pek çok başarıya imza attı. Başkanlık Rekorları

Süleyman Seba, 16 yıl başkanlık yaparak Beşiktaş tarihinin en uzun süre görevde kalan başkanı oldu. Bu süreçte kulüp, 22 kupa kazanarak en parlak dönemlerinden birini yaşadı.

2014 yılında hayatını kaybeden Seba, futbol camiasının ve taraftarların sevgisini kazanan unutulmaz bir liderdi. Cenaze töreni, Beşiktaş Park'ta gerçekleştirildi ve binlerce kişi tarafından uğurlandı.

Süleyman Seba, sadece bir başkan değil, aynı zamanda Beşiktaş'ın kalbinde yer alan bir efsane olarak anılmaya devam ediyor.