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Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası'nda Pölva Serviti'ye Yenildi

Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Pölva Serviti'ye 26-24 mağlup oldu. Rövanş 30 Kasım'da.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 21:21
Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası'nda Pölva Serviti'ye Yenildi

EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Şoku

Hentbol dünyasında dikkat çeken bir mücadele yaşandı. Beşiktaş, Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Estonya'nın Pölva Serviti takımına deplasmanda 26-24 mağlup oldu.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş için zorlu geçti. Siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 14-11 geride kapatmak zorunda kaldı. İkinci yarıda aradaki farkı kapatma çabaları sonuç vermedi ve karşılaşmayı 26-24 kaybettiler.

Rövanş Maçı 30 Kasım'da

Bu mücadelenin rövanşı, 30 Kasım tarihinde Süleyman Seba Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Beşiktaş, evinde alacağı galibiyetle bir üst tura çıkma umudunu sürdürmek istiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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