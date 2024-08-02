Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Beşiktaş, Emirhan Topçu'yu Kadrosuna Kattı

Beşiktaş, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Topçu'yu resmi olarak transfer etti.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 22:48
Beşiktaş, Emirhan Topçu'yu Kadrosuna Kattı

Beşiktaş, Emirhan Topçu ile Anlaştı

Beşiktaş, 23 yaşındaki genç savunmacı Emirhan Topçu'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüze uzun yıllar boyunca önemli katkılarda bulunacağına inandığımız Emirhan Topçu'ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyoruz." ifadeleri yer aldı.

Sözleşme İmza Töreni Gerçekleşti

Yeni transfer Emirhan Topçu, ikinci başkan Hüseyin Yücel ve yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul'un katıldığı bir törenle kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza attı.

Video ile Duyuruldu

Beşiktaş Kulübü, Emirhan Topçu'nun transferini sosyal medyada yayımladığı bir video ile taraftarlarına duyurdu. Bu gelişme, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

Yeni fatura desteği duyuruldu! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak