Beşiktaş, Emirhan Topçu'yu Kadrosuna Kattı

Beşiktaş, Emirhan Topçu ile Anlaştı

Beşiktaş, 23 yaşındaki genç savunmacı Emirhan Topçu'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüze uzun yıllar boyunca önemli katkılarda bulunacağına inandığımız Emirhan Topçu'ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyoruz." ifadeleri yer aldı.

Sözleşme İmza Töreni Gerçekleşti

Yeni transfer Emirhan Topçu, ikinci başkan Hüseyin Yücel ve yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul'un katıldığı bir törenle kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza attı.

Video ile Duyuruldu

Beşiktaş Kulübü, Emirhan Topçu'nun transferini sosyal medyada yayımladığı bir video ile taraftarlarına duyurdu. Bu gelişme, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.