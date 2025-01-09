Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda UFAB 49'u Yendi

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Rakibini Geride Bıraktı

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fransa temsilcisi UFAB 49'u 64-52'lik skorla geçti. Maç, Angers şehrindeki Jean Bouin Spor Salonu'nda oynandı.

Maçın Özeti

Karşılaşmanın ilk periyodunda ev sahibi ekip UFAB 49, 17-9'luk skorla önde tamamladı. Ancak Beşiktaş, ikinci çeyrekte etkili bir performans sergileyerek 8 sayı farkı kapattı ve devreyi 30-30 eşitlikle tamamladı.

Üçüncü periyotta 42-38'lik skorla öne geçen Beşiktaş, mücadeleyi 64-52'lik üstünlükle bitirmeyi başardı.

Rövanş Maçı Tarihi

Bu maçın rövanşı, 16 Ocak Perşembe günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.